Fiorella Mannoia, Padroni di niente: il testo del nuovo singolo

In attesa dell’uscita dell’album in vinile prevista per il 20 novembre, Fiorella Mannoia pubblica “Padroni di niente”, nuovo singolo e titletrack del suo nuovo progetto discografico. Il video è stato diretto da Paolo De Francesco che ha curato anche la direzione artistica e vede Fiorella Mannoia cantare sullo sfondo del mondo ritratto nella copertina dell’album. In questo caso però l’immagine si anima e prendono forma e vita immagini significative della nostra umanità. La cantante osserva la propria civiltà e riflette sul bello e il brutto che l’uomo ha costruito. Fiorella Mannoia ha raccontato a Sky TG24 com'è nato il titolo “Padroni di Niente”: “L'album è nato durante il lockdown, in quel momento i nostri pensieri andavano alti, ci siamo tutti interrogati sul senso della vita, c’è chi addirittura parlava di un nuovo umanesimo. La natura in quel periodo ha ripreso i propri spazi e noi siamo tornati i ‘padroni di niente’”. “Padroni di niente” verrà presentato al pubblico nel mese di dicembre attraverso degli incontri virtuali, delle “virtual experience” esclusive.