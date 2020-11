Diodato, il testo di "Fino a farci scomparire" il nuovo singolo

Dopo aver conquistato l’MTV EMA come “Best Italian Act”, il cantautore rilascia un nuovo singolo tratto dall’album “Che vita meravigliosa”

Sarà “Fino a farci scomparire” il nuovo singolo di Diodato tratto dal fortunatissimo album “Che vita meravigliosa”, certificato disco d’oro. Dopo “Fai Rumore” e “Un’altra estate”, il cantautore pubblica il terzo singolo del 2020, il quinto tratto dall’album considerando anche “Il commerciante”, “Non ti amo più” e “Che vita meravigliosa”. “Fino a farci scomparire” è stata scritta dallo stesso Diodato e racconta la consacrazione di un ‘noi’ che è arrivato alla fine, ma che sopravvivrà in un altrove. Il tempo riuscirà a far dimenticare le incomprensioni e tutto ciò che ha portato alla fine della relazione. L‘accettazione della fine di un rapporto, che può essere dolorosa ma anche vitale, è al centro della canzone.

Il singolo arriva a pochi giorni dalla vittoria di Diodato agli MTV EMA come “Best Italian Act”, l’ennesimo riconoscimento conquistato nell’ultimo anno. Diodato è stato infatti l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo 2020 con “Fai Rumore”, il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia, il David Di Donatello e i Nastri D’Argento 2020 e il Ciak d’oro del pubblico 2020 con il brano “Che vita Meravigliosa” come “Migliore canzone originale”. Inoltre alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Diodato ha ricevuto il Soundtrack Stars Award Speciale “Musica&Cinema” per il brano “Che vita meravigliosa”.