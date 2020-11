Franco Battiato e l'edizione speciale "PATRIOTS - 40th Anniversary"

Per festeggiare i quarant’anni dalla sua pubblicazione, il disco iconico ritorna in una speciale edizione e in tre versioni differenti

Per celebrare i 40 anni dalla sua pubblicazione, arriva un’edizione speciale dell’album “Patriots” di Franco Battiato ( FOTO ). “ PATRIOTS - 40th Anniversary Edition ” sarà disponibile in versione standard, in un’edizione Deluxe con LP colorato con audio masterizzato direttamente dai nastri ¼ pollice e un CD con brani rimasterizzati con 3 Bonus Track (le versioni in spagnolo e in inglese) e un’edizione del vinile standard anch’esso masterizzato dai nastri originali. La nota stampa che ha accompagnato la presentazione della nuova uscita discografica ricorda come “Patriots” sia un concept, un viaggio sia fisico che interiore, un inno alle contraddizioni della società occidentale e alla musica che di quella cultura è un’espressione. Una contrapposizione tra innocenza, l’infanzia, il passato, l’oriente e la corruzione, la decadenza, l’occidente. Un disco più vicino alle sperimentazioni del Battiato anni 70, molto più alla new wave italiana. I tre brani inediti presenti nell’edizione deluxe sono la versione spagnola di “Prospettiva Nevski” e le versioni in inglese e spagnolo di “Up Patriots to Arms”.

La storia dell’album “Patriots”

L’album “Patriots” di Franco Battiato è stato pubblicato nel 1980 ed era originariamente composto da sette tracce. Tantissimi i riferimenti alla letteratura italiana e francese e anche un testo in lingua araba. Tra i grandi classici ci sono “Up Patriots to Arms” e “Prospettiva Nevski”, quest’ultimo ispirato alla omonima strada di San Pietroburgo. La canzone “Venezia-Istanbul” è una dichiarazione esplicita contro la guerra, mentre il testo della canzone “Le aquile” è tratto dal volume “Statue d'acqua” dell’amica scrittrice e poetessa Fleur Jaeggy. Nel brano “Frammenti”, Franco Battiato cita i poeti italiani Carducci, Pascoli e Leopardi, mentre in “Arabian Song” si cimenta per la prima volta con la lingua araba. Nel brano di chiusura Passaggi a livello, tra la seconda e la terza strofa, è presente una citazione in francese tratta dal volume III dell'opera “Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust.

Per i trenta anni dalla pubblicazione dell'album, uscì un’edizione con il videoclip di “Up Patriots to Arms” e quattro tracce bonus. Presente anche la base strumentale di “Up Patriots to Arms” che invece manca nell’edizione “PATRIOTS - 40th Anniversary Edition”.