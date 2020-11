Brunori Sas e i suoi musicisti saranno i protagonisti del concerto inaugurale della quattordicesima edizione di Barezzi Festival, che venerdì 13 novembre 2020 alle ore 20.00 prenderà vita sul golfo mistico del Teatro Regio di Parma e riempirà la curva dei suoi palchi, oggi costretti a restare in attesa del pubblico che lì tornerà a far riecheggiare, restituendole moltiplicate in intensità e fervore, quelle emozioni che la musica dal vivo è capace di sprigionare.

Sboccia dunque la prima delle Gemme del Barezzi, che il pubblico da casa potrà seguire in diretta streaming grazie alla piattaforma Payperlive di Zeyee che l’artista cosentino ha con determinazione voluto confermare, nonostante il mutato, serio contesto della pandemia che sta tragicamente segnando le nostre vite. Una partecipazione, quella dell’artista in trio e del pubblico collegato in diretta streaming, che aiuterà a sostenere i lavoratori dello spettacolo dal vivo della Calabria, a cui Brunori Sas ha deciso, attraverso il collettivo Approdi e l’Associazione La Terra di Piero, di devolvere per intero il cachet insieme ai proventi della vendita del concerto online.

Si è quindi deciso in accordo con l’artista e l’orchestra di realizzare in un prossimo futuro lo speciale ed esclusivo progetto musicale immaginato da Barezzi Festival con Brunori Sas e i 51 musicisti under 35 de La Toscanini Next. Un progetto che si vuole far sbocciare in un tempo più sereno, che consenta l’incontro anche con il pubblico presente in sala e che ci auguriamo possa essere in programma sin dalla prossima edizione Festival.

Le Gemme del XIV Barezzi Festival sono dunque determinate a sbocciare nonostante tutto, per fiorire alla migliore musica anche in una stagione sfavorevole. Perché #laculturacura, secondo uno dei temi di Parma Capitale Italiana per la Cultura 2020+21.

Appuntamento il 13 e 14 novembre per una speciale edizione interamente in streaming dal Teatro Regio di Parma su teatroregioparma.it tramite la piattaforma Payperlive di Zeye. Gli artisti si confermano essere i nomi più affermati e le promesse più brillanti: Brunori Sas, Andrea Laszlo De Simonee Massimo Volume, che saranno in live streaming; Pop X, Margherita Vicario, Colombre, Fadi, Ettore Giuradei, Valentina Polinori, Guido MariaGrillo e William Manera, protagonisti di concerti esclusivi disponibili sulla piattaforma dalle ore 19.00 del giorno di programmazione.

Il Teatro Regio li accoglierà e libererà i loro talenti in luoghi inusuali, alcuni dei quali non sono mai stati prima d’ora spazi performativi, come la Sartoria,la Sala di Scenografia, il Ballatoio del Palcoscenico, che si svelano oggi per la prima volta anche al pubblico diventando la sorprendente ribalta di emozionanti concerti.

IL PROGRAMMA

Venerdì 13 novembre 2020 alle ore 20.00 il palcoscenico del Teatro Regio ospita in diretta streaming il concerto di Brunori Sas, una delle stelle più brillanti del panorama musicale italiano contemporaneo, il cui ultimo lavoro discografico Cip! ha vinto la Targa Tenco 2020 come Miglior Album. Il cantautore calabrese sarà accompagnato in trio dai suoi musicisti.

La serata è arricchita dai concerti acustici realizzati in esclusiva per Barezzi Festival che il pubblico troverà sulla piattaforma e potrà ascoltare a partire dalle ore 19.00. Protagonisti Fadi, cantautore afro-romagnolo finalista a Sanremo Giovani tra le rivelazioni musicali di questo 2020, in un intimo home concert; la raffinata voce di Guido Maria Grillo, che si libra nella Sala di Scenografia e il cantautore e pianista siciliano William Manera dalBallatoio del Palcoscenico.

Sabato 14 novembre 2020 alle ore 21.30 in live streaming sul palcoscenico del Regio Andrea Laszlo De Simone con la sua Immensità, l’opera sonora e visiva che ha conquistato pubblico e critica internazionale. Un concerto immersivo, eseguito da un’orchestra mista tra synth, elettronica, cori, archi e fiati, un intreccio di strumenti classici e moderni: una versione contemporanea della musica da camera, così come l’album ripropone il concetto di suite. Alle ore 19.20 lo stesso palco ospita in diretta i Massimo Volume, band pilastro della scena alternativa italiana che con l’ultimo disco Il nuotatore e la ristampa del capolavoro d’esordio Stanze si è confermata una delle voci inimitabili del panorama nazionale.

Protagonisti dei concerti esclusivi disponibili sulla piattaforma dalle ore 19.00 saranno Margherita Vicario, (originariamente in programma il 13 novembre) cantautrice e attrice romana dal talento versatile e dalla grande libertà creativa, che si esibisce dal palcoscenico del Teatro Regio, e i live acusticidello straniante e imprevedibile collettivo trentino Pop X che nella Sala di Scenografia interpreta il malinconico it-pop dai tocchi caraibici del loro Antille,di Colombre, brillante cantautore marchigiano, dal Ridotto con il suo ultimo disco Corallo e di Ettore Giuradei e il suo cantautorato delicato dalla Sartoria del Regio. In home concert, invece, la cantautrice romana Valentina Polinori con il suo ultimo disco Trasparenti.

BIGLIETTI E AGEVOLAZIONI PER SPETTATORI SENSIBILI E DIVERSAMENTE ABILI

Il pubblico può seguire via streaming il XIV Barezzi Festival acquistando su teatroregioparma.it i biglietti per ciascuna delle due giornate, secondo il programma indicato (ven 13/11, biglietto per 4 concerti €12,90; sab 14/11 biglietto per 7 concerti €8,90), oppure l’abbonamento alle due giornate (11 concerti €19,90). Gli spettatori sensibili e diversamente abili hanno la possibilità di seguire lo streaming gratuitamente, sino al raggiungimento degli accessi dedicati disponibili, facendone richiesta a biglietteria@teatroregioparma.it .

Il pubblico che ha acquistato il biglietto per il live streaming di Brunori Sas con La Toscanini Next o per il concerto di Margherita Vicario originariamente annunciato il 13 e spostato al 14 novembre e che desidera il rimborso può farne richiesta scrivendo a biglietteria@teatroregioparma.it entro il 13 novembre 2020.

IL BAREZZI FESTIVAL

Il festival, organizzato e prodotto dal Teatro Regio di Parma e nato da un’idea di Giovanni Sparano, che ne cura la direzione artistica, si ispira alla figura di Antonio Barezzi, il mecenate che per primo riconobbe il talento del giovane Giuseppe Verdi sostenendone gli studi. E sarà proprio un novello Barezzi, di cui l’oste Diego Sorba vestirà i panni, a guidarci tra i diversi concerti: un presentatore venuto dal passato per aiutare a vivere meglio il presente e proiettarci verso il futuro.

Il Barezzi Festival, sin dall’inizio, si caratterizza per una tensione costante tra sperimentazione e recupero della tradizione, con lo sguardo teso in avanti e la consapevolezza del passato. In quattordici anni ha ospitato centinaia di artisti internazionali tra i quali: Franco Battiato, Wim Mertens, Brad Mehldau, Joshua Redman, Clap Clap, Philip Glass, Harbie Hancock, Stefano Bollani, Rufus Wainwright, Gary Lucas, Ulver, Benjamin Clementine, The Notwist, Brian Auger, Fred Wesley, Enrico Rava, Morton Subotnick, Giovanni Lindo Ferretti, Michael Kiwanuka, Anna Calvi, Paolo Conte, Echo and the Bunnymen, Calexico, Nils Frahm.

