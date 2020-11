FIMI, Renato Zero conquista la prima posizione

Renato Zero conquista il gradino più alto del podio della classifica degli album più venduti in Italia nella settimana dal 30 ottobre al 5 novembre. Il cantante ha ringraziato il pubblico tramite un post sul suo profilo Instagram che conta più di 240.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, backstage e nuovi progetti lavorativi.

In poco tempo il post ha fatto il pieno di like tanto da contarne al momento più di 3.700.

Renato Zero ha ringraziato i fan attraverso un messaggio su Instagram , queste le sue parole: “Grazie di non avermi lasciato solo neanche un istante! Che Dio vi benedica sempre!!! Renato”.

Una carriera lungo la quale ha accompagnato il pubblico per mano, una delle voci più amate ha messo a segno un nuovo prestigioso traguardo, stiamo ovviamente parlando di Renato Zero .

Un post condiviso da Renato Zero (@renatozer0) in data: 6 Nov 2020 alle ore 12:23 PST

Zero Settanta Volume Due è la seconda parte del progetto del cantautore che il 30 settembre ha pubblicato Zero Settanta Volume Tre, l’uscita di Zero Settanta Volume Uno è prevista per il 1° novembre.