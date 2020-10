Renato Zero racconta amore e solitudine in Zerosettanta Volume 2

Sempre un passo avanti, sempre originale. Ora che la musica marcia a ritmo di singoli che si inventa Renato Zero? Tre album di inediti da pubblicare in rapida sequenza. E' il regalo che fa, e si fa, per i suoi 70 anni di vita e di musica. Questa volta mi ha ospitato, virtualmente e insieme ad alcuni colleghi, nel suo studio per chiacchierare di tutto, dal covid (tutto sul coronaviurs) a un sogno chiamato Fonopoli, dall'amore alla solitudine. Il secondo capitolo della trilogia si intitola Zerosettanta Volume 2.



Siamo a due terzi del cammino. Soddisfatto dei riscontri dei primi due volumi?

Ammetto che sono piacevolmente sorpreso perché quando parti con un lavoro discografico temi che la copertina non piaccia, la playlist non sia fatta bene…ma stavolta tutto è uscito come desideravo. La sequenza di canzoni è ottima e nei tre volumi c’è Renato in tutte le sue sfaccettature. Nel primo più rock che si fa agli esordi e che interrompe un flusso di un certo rigore e tradizione. Poi c’è un Renato più polemico, quello della canzone di protesta tanto cara negli anni Settanta dove col pentagramma si manifestavano i disagi. Col terzo avrai la percezione di un Renato dichiarato e sincero. Sono soddisfatto di questo tagliando dei Settant'anni.

Come dialogano amore e solitudine? Da musica e sogni cosa ci dobbiamo attendere?

Sotto la maschera dell’artista c’è una verità che spesso ha fatto soffrire pure me che la raccontavo. I miei passaggi non sono sempre stati prevedibili né forse compresi, sono passato da una immagine glamour e chiassosa a un minimalismo spesso inquietante. Spalle al Muro voleva quel contributo da me. Ho dovuto accettare l’attore in me e dargli spazio affinché si dimostrasse sempre credibile. Uscire dallla canzone non è sempre facile perché spesso identificano e non è sempre positivo. Non voglio essere crocifisso nel mio pentagramma voglio poter cambiare contenuti e convinzioni.

Torniamo al concetto di solitudine. E di amore.

La solitudine è come le scarpe, ha i suoi numeri: deve essere della tua taglia se no è una sofferenza. Se calza bene è compagna di vita e devi conviverci. Se l'amore subisce sbandamenti, pause di espressione e partecipazione la solitudine ne approfitta e vuole sedurti. Lì la guerra si fa intersssante, l’amore per sopravvivere deve superare impacci e contrarietà. La solutidine se si afferma diventa una patologia, non è più solutidine. Quella più brutta è quella costretta. Con quella a volte si muore prima della chiamata definitiva. Ma è brutto anche subire l’amore, si abbraccia e si condivide ma se lo subisci accadono i femminicidi e tante altre brutte cose.

Il Grande Incantesimo mi ricorda il Cantico delle Creature poi c’è La Logica del Tempo che sembra una preghiera laica: il tuo rapporto con la fede.

Non è un elemento opzionabile, quando hai la capacità di incamerarla poi la tieni. Certo può vacillare e subire battute di arresto dicono. A me personalmente ha aiutato tantissimo e la ho ricevuta in dote dalla famiglia e non solo perché credente e cattolica ma con radici profonde. La fede non vuole targhe e numerazioni è uno stato speciale. Io la raccomando, a chiunque capitasse di imbattersi fatela dormire con voi e non lasciatela andare.