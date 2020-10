Le Lische, il nuovo singolo è Spacco il Mondo

Il titolo Spacco Il Mondo sta a significare il disagio dei giovani verso la passività ad un mondo che non sta progredendo, ma che anzi, si avvicina sempre di più ad un appiattimento della sensibilità, dovuta anche alla velocità di consumo dell’arte, ed è proprio alla fine dell’esame di maturità (di tutti gli elementi della band) in quest’anno balordo che esce con la forza di “spaccare il mondo”. Il brano è prodotto artisticamente da Fausto Cogliati edito da Cosmica e distribuito da Universal Music Italia.

Le Lische sono un gruppo di Reggio Emilia, formatosi nel 2016.

I cantanti, Manuel e Jacopo, si incontrano per la prima volta a scuola, al Liceo Artistico Chierici, la restante parte del gruppo subentra quando i due hanno alle spalle già alcuni concerti in solitaria, chitarra e voce. La formazione è composta da Manuel Benati (chitarra e voce), Jacopo Panisi (voce), Liam Artoni (alle tastiere), Ivan Bussei (alle pelli) e Federico Bartoli (al basso). Lo stile irriverente e scanzonato, derivante dall’ascolto di artisti pop / funk / rap, italiani e non, è uno dei tratti distintivi della formazione emiliana, che in live si distingue per l’attitudine fresca e diretta, supportata anche dalla presenza dei fiati.