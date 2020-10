Andrea Bocelli testo e video di Pianissimo, duetto con Cecilia Bartoli

La composizione è il dialogo di una coppia che sente lo sguardo e l'amore di Dio muoversi nella loro relazione. Farà parte dell'album Believe in uscita il 13 novembre

Andrea Bocelli e Cecilia Bartoli uniscono le loro voci straordinarie in “Pianissimo”, duetto inedito disponibile da oggi, 29 ottobre, su tutte le piattaforme digitali. Il brano farà parte del nuovo album del tenore “Believe”, in uscita il prossimo 13 novembre su etichetta Sugar. Mezzosoprano acclamato in tutto il mondo, Cecilia Bartoli nei suoi tre decenni di eccezionale carriera ha venduto oltre 12 milioni di dischi e conquistato cinque Grammy, due Classical Brit Awards, il Victoire de la Musique in Francia, il Prix Caecilia in Belgio e l'Edison Award nei Paesi Bassi. Cecilia diventerà inoltre direttore dell'Opera di Monte-Carlo nel 2023 e rimarrà alla guida della direzione artistica del Festival di Pentecoste di Salisburgo fino al 2026.

“Pianissimo”, scritto dal compositore Mauro Malavasi (collaboratore di Bocelli da quasi 30 anni), è prodotto con uno stile intimo ed elegante, con atmosfere riconducibili al mondo sonoro del compositore d'avanguardia francese Erik Satie. Il tenore descrive così il brano: "'Pianissimo' è il dialogo di una coppia che sente lo sguardo e l'amore di Dio muoversi nella loro relazione. Come spesso accade nelle composizioni di Malavasi, il pianoforte è al centro della scena e guida l’intreccio di voci e melodie”. “È stato meraviglioso lavorare con Andrea in questo duetto – ha detto il mezzosoprano - È una canzone così bella, ho amato cantarla con lui”.

La traccia è accompagnata da un video girato nel parco e nella sala ovale dell'elegante Tenuta toscana Corbinaia in cui i protagonisti sono gli stessi Andrea Bocelli e Cecilia Bartoli (https://bit.ly/3oCIXEN). Attraverso delle splendide riprese dall’alto, le immagini mostrano la bellezza della campagna italiana a fine estate, e si abbinano perfettamente all’emotività del duetto. Il video è diretto da Riccardo Guarnieri e Luca Scota con la supervisione artistica dell’architetto Alberto Bartalini.

Oltre alla collaborazione con la Bartoli (che prevede anche il brano “I Believe”) il nuovo album del tenore, co-prodotto da Steven Mercurio e Haydn Bendall, contiene anche una composizione inedita di Ennio Morricone e un duetto con Alison Krauss, vincitrice di 27 Grammy Awards.

Believe – Tracklist

1. YOU’LL NEVER WALK ALONE

2. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (DOLCE È SENTIRE)

3. HALLELUJAH

4. PIANISSIMO in duetto con Cecilia Bartoli

5. AMAZING GRACE in duetto con Alison Krauss

6. PREGHIERA (ALLA MENTE CONFUSA)

7. GRATIA PLENA (tratto dal film “Fatima”)

8. CANTIQUE DE JEAN RACINE

9. INNO SUSSURATO

10. OH, MADRE BENEDETTA! (ADAGIO DI ALBINONI)

11. I BELIEVE in duetto con Cecilia Bartoli

12. AVE MARIA

13. ANGELE DEI

14. AGNUS DEI

15. MUI GRANDES NOIT E DIA

16. MIRA IL TUO POPOLO

17. AMAZING GRACE (solo version)



IL TESTO



(Andrea Bocelli)

Quando sei con me

Io m'illumino

Non lo so perché

Però sento già

Quel calore che

Mi accarezza e

Mi sorride e

Mi porta da te



Se ami Lui verrà

E il dolore passerà

Se ami sentirai

Che amore vero è...



(Cecilia Bartoli)

Quando sei con me

Sento l'anima

Vedo la bellezza

Intorno a me

Ti allontanerai

Non mi cercherai

Ma poi all'improvviso

Apparirai



Se ami Lui verrà

E il dolore passerà

Se ami sentirai

Che amore vero è...



8Andrea Bocelli & Cecilia Bartoli)

Se ami Lui verrà

E il dolore passerà

Se ami sentirai

Che amore vero è...