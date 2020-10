Coronavirus, il rapper Shade è positivo: "Non attacca solo anziani"

Il post su Instagram

Shade ha raccontato di essersi messo in autoisolamento preventivo appena ha iniziato a stare male. Ha deciso di rendere pubblica la sua positività al Covid-19 per "senso di responsabilità". "Nella percezione comune questo virus attacca solo persone anziane o con patologie pregresse - ha scritto - eppure io sono giovane, mi alleno quasi tutti i giorni, e vi garantisco che ci sono stati momenti in cui a fatica mi sono riuscito ad alzarmi dal letto e in cui perfino respirare bene mi sembrava la cosa più difficile del mondo". Il rapper ora sta meglio ma deve restare in quarantena dino a quando non risulterà negativo e ai suoi fan manda un invito "a mettere la mascherina e a rispettare le norme igieniche, fatelo per voi e per i vostri familiari. Vi mando un abbraccio che per ora è meglio sia solo virtuale".