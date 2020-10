La scelta, tra l'Ultimo Tango e le canzoni delle scelte

Il nuovo singolo del gruppo descrive la fine di un amore che, in fondo, è come un Ultimo Tango: un’unicità che viene a mancare nel momento stesso dell’addio. loro sono Mattia Del Forno, Emiliano Mangia, Francesco Caprara e Marco Pistone. Per noi ha costruito la top ten delle canzoni delle scelte

LET IT BE/ABBEY ROAD - BEATLES

I Beatles ci mettono tutti d'accordo, sempre. Ti fanno innamorare della musica, e c'è da ringraziare i nostri genitori che da bambini ci facevano ascoltare queste pietre miliari della musica.

INNUENDO - QUEEN

I Queen sono una delle nostre band preferite in assoluto, esempio di band perfetta; 4 componenti come i Beatles, 4 artisti differenti che si fondono in un'unica entità.



EMOZIONI - LUCIO BATTISTI

Uno dei nostri cantautori preferiti che ha ispirato tanti nostri brani nei testi e nelle musiche. Questo disco contiene numerose perle della musica Italiana.



DALLA/COM'E' PROFONDO IL MARE - LUCIO DALLA

La musica qui vola leggera, senza canoni, ed è proprio questa libertà compositiva che

cerchiamo ogni volta che ci mettiamo a scrivere.



PARACHUTES/A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD - COLDPLAY

Quando i Coldplay uscirono allo scoperto, fummo letteralmente folgorati. La Scelta nasce proprio in quegli anni, i primi del 2000. Continuano ad ispirarci; amiamo tutti i loro dischi, le loro sonorità si sono evolute nel tempo, e anche le nostre in fondo stanno percorrendo una strada simile.



ZUCCHERO - ORO INCENSO E BIRRA

Quando iniziammo a suonare con le prime cover-band molte di queste tracce facevano parte del repertorio. Un disco che segna la nostra adolescenza.



MADE IN JAPAN - DEEP PURPLE

Brani come Child in Time o Strange Kind of woman ti segnano per sempre.



SIGÙR ROS - ()

Le atmosfere rarefatte e lo stile chitarristico ci hanno fatto innamorare di questa band Islandese. Sono presenti sempre, nel profondo, in tutti i nostri brani.



REGGATTA DE BLANC/OUTLANDOS D'AMOUR - POLICE

Li amiamo a prescindere! Un'altra delle nostre band preferite.



VIAGGIO SENZA VENTO - TIMORIA

Ha accompagnato una bellissima fase della nostra giovinezza; un disco mistico e allo

stesso tempo potente. Omar Pedrini con le sue canzoni-racconto ha ispirato tantissimo Mattia che iniziava a scrivere i primi testi.