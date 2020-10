La svolta di Roshelle è alle 00:23: è l'alba del genere Rosh

Un ritorno con la R maiuscola. Roshelle apre un nuovo capitolo della sua carriera con brano 00:23, di cui ha curato la produzione insieme a Andry The Hitmaker. E' un brano unico nel suo genere, che unisce la vocalità delicata tipica del contemporary R&B a un rappato aggressivo e sincopato, con un beat che spazia tra le atmosfere trap e minimali del ritornello a quelle soul, intime e sommesse della strofa. Anche il testo è tutto fuorché banale: con un linguaggio diretto e ricco di metafore evocative, racconta gli alti e bassi di una storia d'amore. Un'esperienza che l'artista utilizza come espediente narrativo per parlare della sua crescita e dei sentimenti in generale, che spesso ci spingono a imboccare direzioni inaspettate.



Per i tuoi 25 anni ti sei fatta un bel regalo: contratto e management di Shablo e il singolo.

Infatti ho la faccia rossa come quando sei innamorato di qualcuno. Il regalo più bello, quando entri nell’industria della musica in singifica iniziare un percorso e iniziare a studiare. Per altro da esterna ho sempre ammirato il team con il quale ora lavoro. Condividiamo lo stesso mood è tutto risulta più facile.

La storia del singolo?

Avevo tantissime canzoni scritte e pronte, questo il primo lavoro di team. L'dea era di buttare fuori il pezzo con più impatto e più di rottura. Ha parti melodiche, rappato, una parte in inglese, questo è darsi una immagine di rottura. Voglio creare il mio genere, mi piace stare nella produzione, scrivo gli accordi da cui partono i beat. Voglio creare il Genere Rosh.

Il video si apre col tuo volto, con più mani che lo cingono mani e quel mantra oh Gesù che ci porta tra sacro e profano.

Più che un sentimento carnale è mentale, è psicologia di connessione cerebrale. E’ avere trovato una persona che a un certo punto della vita era una cosa poi quando uno si lascia prendere da loop mentali rischi di mettere tutto a...rischio. Volevo dare un risvolto alle situazioni che mi sono successe. Quando ci sei dentro è drammatico. Poi schiaccio il tasto che mi salva sempre e mi porta tirare fuori qualcosa di utile dal negativo. Scrivo pensieri e dipingo, cerco di mantenere qualcosa di tangibile dai momenti forti. Così quando ti guardi indietro sai!

Difficile oggi raccontare l’amore?

Parlarne non è difficile, provare l’amore è difficile perché arriva da ovunque e poi va via. Oggi è tutto molto più veloce. Non è difficile raccontarlo se hai sensibilità. Se lo hai provato ti resta in testa. Da un episodio puoi scriverci tanto.

Il velo che nel video divide i due amanti cosa rappresenta?

E' una trovata stilistica di Enea, il regista. E’ contatto e disconnessione. Quando me ne ha parlato è stato incredibile incontrare la sua visione della storia e dire uau è proprio quello che pensavo. Delicatezza con sofferenza, volersi toccare e non poterlo fare.

Nel brano c’è forte il senso del viaggio e di libertà, emerge nel video quando sei sul tetto della macchina

Il mio viaggiare è sempre stranamente statico, mi basta il pc a casa. E' un viaggio interiore più che fisico. Faccio poche cose ma sono quelle che mi vengono in mente per arricchirsi. Fare meno per apprendere di più. La precisione del cecchino.

Ti sei divertita col body-painting?

Ho provato molto freddo ma piacevole. Mi piace usare il mio corpo per fini artistici.

Cosa ti è rimasto di X Factor (guarda lo speciale)?

Il passato ha contribuito a farmi come sono oggi. Personalmente lo ho vissuto come una accademia, una full immersion in un ambiente dove ho semrpe voluto camminare.

Hai vissuto un isolamento creativo (tutto sul covid)?

L'isolamento mi è servito a sistemare cose accumulate. Dalle bozze all’armadio…è come quando il mare è trasparente: a casa mia la sabbia si è depositata e ho visto il cristallino. Ho portato a compimento cose molte grandi.

Che pensi della situazione concerti?

Mi atterrò a quello che mi diranno. Sono immersa nel mio mondo.