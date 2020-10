Concerto di Elisa a Udine: aggiunta una seconda data

Due esibizioni nella stessa giornata per garantire a tutti la possibilità di assistere al concerto di Elisa a Udine. Dopo il rinvio dal 3 al 10 ottobre, la cantante rimodula il suo spettacolo in considerazione della proroga dello stato di emergenza. Due concerti nello stesso luogo e nella stessa giornata. La stessa Elisa lo ha specificato con un dettagliato post su Instagram dove ha illustrato anche come verranno divisi i due spettacoli e chi potrà accedervi. “Ragazzi, prendiamola col sorriso perchè qua ce la stiamo sudando fino all’ultimo – ha scritto la voce di “Eppure Sentire” - ma noi siamo qui per voi e abbiamo voglia di suonare e di cantare e di stare insieme a voi rispettando tutte le regole e quindi a causa dei provvedimenti anti covid dobbiamo suonare alle 15.00 per una parte del pubblico e alle 18.30 per un’altra parte. Rispettivamente 1000 e poi altre 1000 persone. Il concerto sarà lungo come tutti gli altri per entrambi gli orari, un’ora e mezza su per giù”.

Due concerti ad Udine e la divisione prevista

Questa nel dettaglio la divisione prevista per i due concerti di Elisa a Udine:

La prima esibizione si terrà alle 15 ed è riservata agli spettatori possessori dei biglietti dei settori: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e del settore 23, dalla fila 6 alla fila 10.

La seconda esibizione si terrà alle 18.30 ed è riservata agli spettatori possessori dei biglietti dei settori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e del settore 23, file dalla 1 alla 5.

Per chi fosse impossibilitato a partecipare potrà rivendere il proprio biglietto sulla piattaforma Fansale del circuito Ticketone (https://www.fansale.it/fansale/). Per chi volesse cedere il proprio tagliando a terzi sarà possibile la procedura del cambio nominativo, da effettuare in uno dei punti vendita autorizzati (per chi ha acquistato in un punto fisico) o direttamente su Ticketone.it (per chi ha acquistato il biglietto online) entro il giorno 9 ottobre, quello cioè precedente ai concerti. Non è previsto il cambio del nominativo dei biglietti acquistati il giorno stesso. Previsto anche un rimborso effettuabile dal giorno 9 fino al 16 ottobre.