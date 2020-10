Elisa, il concerto a Udine rinviato di una settimana per maltempo

A causa del maltempo l’ultima data del tour della cantautrice è stata riprogrammata il 10 ottobre

A causa del maltempo il concerto di Elisa, in programma sabato 3 ottobre alle 17 in Piazza Primo Maggio a Udine, è stato rinviato. L’evento si terrà sabato 10 ottobre sempre alle 17. In Friuli Venezia Giulia e in particolare ad Udine sono previste pessime condizioni atmosferiche con rovesci, temporali e forte vento che avrebbero inciso sui lavori di allestimento del palco e sulla sicurezza del concerto. Contemporaneamente alla decisione presa, è stato ovviamente confermato che tutti i biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data. Chi fosse impossibilitato a partecipare potrà rivendere il proprio biglietto sulla piattaforma Fansale del circuito Ticketone (https://www.fansale.it/fansale/). Per chi volesse cedere il proprio tagliando a terzi sarà possibile la procedura del cambio nominativo, da effettuare in uno dei punti vendita autorizzati (per chi ha acquistato in un punto fisico) o direttamente su Ticketone.it (per chi ha acquistato il biglietto online). Previsto anche il rimborso del biglietto a partire da giovedì 1° ottobre e entro e non oltre il giorno martedì 6 ottobre, nel punto vendita di acquisto, consegnando i biglietti in originale, o direttamente su Ticketone.it per gli acquisti online.

Il tour sold out di Elisa Iniziato a settembre, il tour di Elisa ha fatto registrare un completo sold out e che ha spinto gli organizzatori e l’artista ad aggiungere proprio la data di Udine per chiudere in bellezza la serie di concerti. La stessa cantante, a metà settembre, aveva ringraziato i suoi fan per il supporto e il grande riscontro annunciando ufficialmente il concerto di Udine. “Grazie di cuore per questa risposta bellissima, cinque concerti sono già sold out. Concluderemo ad Udine questo piccolo e inaspettato tour, nato solo per fare la cosa che sentivo essere la più giusta, cioè dare una mano alla mia famiglia sulle ruote ora che c’è bisogno. Ma vi dico la verità... Sono proprio felice di tornare sul palco a prendermi quell’energia buona che esce da tutti noi e voi quando siamo insieme. Non vedo l’ora... E cercheremo il più possibile di farvi sentire le canzoni che state aspettando di cantare”, queste le parole dell’artista per annunciare la data di Udine, riprogrammata ora per il 10 ottobre alle ore 17.