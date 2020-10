Sono passati 30 anni dai loro passi iniziali come band, 23 dal loro album d’esordio Good Feeling e 21 dal singolo che li ha fatti entrare nella storia della musica britannica, quel Why Does It Always Rain on Me? diventato un tormentone sul finire dell’estate del 1999. Eppure, nonostante il tempo trascorso, gli scozzesi Travis, e in particolare il cantante e frontman Fran Healey, sembrano conservare l’entusiasmo di una band alle prime armi. Il 9 ottobre esce il loro nono album, 10 Songs: ne abbiamo parlato quest’estate con Healey, mentre era in lockdown nella sua abitazione di Los Angeles, a causa della pandemia da coronavirus (segui gli aggiornamenti).

Travis, 10 Songs: l'intervista



Ciao Fran, com’è la situazione a L.A.?

È un periodo difficilissimo. Ma al di là dei tantissimi, ovvi risvolti negativi, penso che possano comunque essercene anche di positivi. È strano: negli ultimi anni non siamo mai stati così connessi, eppure così lontani. In questo periodo in cui non possiamo stare insieme, abbiamo riscoperto quanto sia importante la vicinanza con gli altri.

Tu come hai vissuto questo periodo di lockdown?

Ho realizzato le animazioni del video di A Ghost, ho diretto il video Valentine, ho curato l’artwork del disco in ogni particolare. E spesso mi sono dovuto ingegnare per fare queste cose per conto mio. È stato divertente fare tutto quanto, anche se è stato difficile. C’è un momento, in situazioni come queste, in cui realizzi che non puoi più fare le cose nello stesso modo. E a quel punto puoi non farle, oppure trovare un altro modo per farle. Ma la verità è che non puoi non farle, per cui le fai e basta.

Quindi l’isolamento ha influito positivamente sul tuo processo creativo?

Non sono mai stato così creativo in vita mia come durante il lockdown. Ma su altre persone che conosco questa situazione ha avuto l’effetto opposto: non riuscivano a creare niente, si sentivano paralizzate. In ogni caso non è solo quello: non so perché, ma è successo qualcosa. Le mie “placche tettoniche” emotive si stanno muovendo in questo periodo della mia vita. Sono successe tante cose, sotto tanti punti di vita.