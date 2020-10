Dave Grohl e Nandi Bushell: la sfida social

Prima il lancio della sfida, poi una canzone scritta appositamente per Nandi. Dave Grohl ha composto un brano per la piccola rivale registrando un’esibizione che ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni su Instagram .

Non si è fatta attendere la risposta di Nandi Bushell che ha rilanciato la sfida componendo un brano in uno studio di registrazione: Rock and Grohl - The EPIC Battle. Il filmato ha guadagnato più di 155.000 visualizzazioni su YouTube in pochissime ore.

dave grohl: "Non c’è niente come l’energia e l’atmosfera di un concerto"

Alcuni mesi fa Dave Grohl ha scritto un lungo emozionante messaggio parlando di quando torneranno i concerti: “Posso assolutamente affrontare la monotonia e la limitante cucina della quarantena (sto migliorando nel preparare le lasagne), e so che tutti noi che non dobbiamo lavorare negli ospedali o consegnare pacchi possiamo ritenerci fortunati, ma non posso farci nulla, sono ancora affamato di un grande vecchio piatto di rock and roll live, sudato e frastornante. Di quel tipo che fa correre il tuo cuore, muovere il tuo corpo e agitare la tua anima con passione”.

In seguito, l’artista ha aggiunto: “Non c’è niente come l’energia e l’atmosfera di un concerto. È l’esperienza che più di tutte permette di affermare la tua esistenza, vedere i tuoi artisti preferisti sul palco, in carne, meglio di un’immagine che appare sul tuo computer”.