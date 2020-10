Paolo Conte, torna in vinile il suo primo, epico live: Concerti

Esce venerdì 2 ottobre, in doppio vinile da collezione e in edizione limitata Crystal Clear Vinyl il primo leggendario album dal vivo dell’artista

Esce domani venerdì 2 ottobre "CONCERTI", la ristampa in edizione limitata Crytal Clear Vinyl del primo leggendario album dal vivo di Paolo Conte. Due imperdibili LP - 12’’ 180 gr., per la prima volta pubblicati in vinile “cristallo” , per valorizzare ancora di più la qualità sonora originale. Ulteriore plus di questa esclusiva ripubblicazione è la presenza della replica fedele (70x100) della locandina originale del concerto di Parigi. “CONCERTI” (Nar International / BTF) sarà disponibile online su BTF, Amazon, IBS, Mondadori e nei migliori negozi di dischi.

Le canzoni di questo doppio 33 giri ripercorrono la già vasta carriera cantautorale di Conte: "Via con me", "Sotto le stelle del Jazz", "Bartali", "Genova Per Noi", "Un gelato al limon" e “Azzurro” (scritta per Celentano a fine anni ’60), sono solo alcune delle tracce memorabili portate in scena dall'ispiratissimo artista piemontese accompagnato da una band d’eccellenza composta da alcuni dei più grandi musicisti e compositori italiani: Antonio Marangolo (sassofono), Ellade Bandini (batteria), Ares Tavolazzi (contrabbasso), Mimmo Turone (tastiere) e Jimmy Villotti (chitarra).



Questa la tracklist di “Concerti”:

Disco 1

Lato A: Lo zio, Sono qui con te sempre più solo, Come di, Dal loggione, La ricostruzione del Mocambo, Via con me.

Lato B: La fisarmonica di Stradella, La topolino amaranto, Alle prese con la verde milonga, Parigi, Diavolo rosso.

Disco 2

Lato A: Hemingway, Bartali, Un gelato al limon, Una giornata al mare, Il nostro amico Angiolino

Lato B: Onda su onda, Sotto le stelle del jazz, Azzurro, Boogie, Genova per noi.