Jaqueline racconta il suo Jealous Guy: il video

Jealous Guy racconta momenti intensi di un percorso, divisi solo dalla personale voglia di crescere. Un risveglio consapevole, misto di sapori nuovi e sconfinata fantasia. Una riflessione lucida e serena, senza ripensamenti. Mi sono lasciata andare, senza la paura di perdermi. Con innocenza, ho dato tutto l'amore che avevo negli occhi a un cuore, troppo acerbo per essere uomo. La conseguenza? Un amore andato a rotoli, così, mani vuote e sentimenti persi hanno iniziato a comporre ciò che avevo dentro, senza troppi preamboli. Ho condiviso di getto una verità che mi appartiene, mettendola in musica senza rime, nessun rancore. Innamorarsi è come un viaggio verso una terra sconosciuta, entusiasmante quanto imprevedibile. Il bello è proprio quello che vivi durante il percorso, nuove emozioni e modi di fare incomprensibili ed eccitanti ma a volte anche deludenti. Ne è passato di tempo prima di arrivare a questa consapevolezza, contemporaneamente cercavo qualcosa di nuovo, che potesse dare sostegno e semplicità a tutto ciò. Un andamento costante, vivace ed espressivo, fondamentale per una linea vocale spontanea, sempre pronta ad offrire soluzioni nuove.



Ehi, Jealous Guy mi senti forte e chiaro? è proprio questo il carattere del sound che cercavo: semplice e graffiante, con influenze rock-blues e qualche sfumatura pop-elettronica. Una sostanza di suono che esprimesse bene il senso dei miei arrangiamenti. É un brano che ho voluto scrivere per la mia libertà sospesa, per i miei sogni impolverati e per quelle donne che navigano nel fondo della gelosia. Persa nei miei giorni ho ritrovato il coraggio di raccontarmi e liberarmi da ogni silenzio pedante.

È un brano che dedico a me stessa e a quei limiti personali che in qualche modo mi facevano vivere con poca serenità e mi privavano della vera sincerità. Jealous Guy in parte è una testimonianza del mio percorso (d’amore), ma anche, a mo’ di provocazione, una “predica” esorcizzante per chiunque abbia superficialità rispetto al principe dei sentimenti. L’amore è un viaggio alla scoperta di noi stessi, dell’Altro, senza cadere nella percezione di dover spendere un tempo che sarà per forza sprecato. Comunque vada la storia, sarà sempre stato un itinerario dentro noi stessi, dentro la nostra intimità, alla scoperta delle moltitudini che ci abitano e dei paradossi che ci governano. Un amore contaminato dalla gelosia, dal possesso. Lasciarsi andare e affidarsi all’altro non è mai tempo sprecato, comunque ti aiuta a capire chi sei.



Il video, diretto da Daniele Comelli e Davide Fraraccio e girato in Molise, mi vede su una Chevrolet d’epoca. Vuole raccontare il viaggio che sto compiendo, sia a livello personale che professionale. In questi anni sono cresciuta, passo dopo passo, e tutte le mie esperienze sono il risultato della persona che sono oggi. La mia spensieratezza nel video è la consapevolezza di un futuro più luminoso, dove al primo posto ci sono io e la mia musica, mia unica e fedele compagna da sempre.

“Jealous Guy” è il mio nuovo singolo, uscito dopo i brani “Arizona” e “Game Over” (con il quale sono stata tra i finalisti di Area Sanremo 2020)… Spero possiate anche voi compiere il vostro viaggio verso il vero amore. Buon ascolto!