Bastille, è uscito il nuovo singolo Survivin’

Dal 25 settembre è disponibile “ Survivin’ ”, il nuovo singolo dei Bastille . La canzone, dalle sonorità decisamente pop, arriva dopo “ What you gonna do??? ” rilasciato in estate ed inciso con Graham Coxon. Il brano racconta di come siamo disposti ad offrire ogni volta una versione diversa di noi stessi. Il leader Dan Smith ha parlato della canzone analizzando anche gli anni trascorsi nella band inglese: “Ci sono state volte in cui mi sono sentito come se fossi stato in una lavatrice e su un nastro trasportatore allo stesso tempo, ma quando la gente mi chiedeva come stavo, la risposta era sempre il solito cliché britannico: ‘Sì, tutto bene, tutto bene’. Poi è arrivato il periodo dell’isolamento e non sentivo la canzone più adeguata, ma alla fine ho pensato anche che il 2020 è l’anno in cui abbiamo smesso tutti di fingere che tutto vada bene”. Un’esperienza diretta trasformata in parole in “Survivin’” dove è presente anche Rittipo, sassofonista che partecipa ai live della band e che è stato richiesto per le sue linee di sax.

Per Dan Smith “Survivin’” sintetizza le sperimentazioni artistiche dei Bastille : “Grazie a questo brano voglio portare in primo piano tutte le cose che abbiamo fatto per anni in termini di sperimentazione e introduzione di diversi tipi di suoni, sensazioni e grooves”. “Survivin’” è stato scritto proprio con l’intenzione di fare un resoconto degli alti e bassi vissuti dal gruppo. Sul significato il leader e frontman ha dichiarato: “È un sentimento piuttosto semplice, ma penso che parli di quella sensazione che le persone provano tutto il tempo come se arrancassero per la giornata e la vita fosse un po’ travolgente.”

"Survivin" è stato presentato con un colorato lyric video ufficiale e rappresenta parte di un nuovo inizio per i Bastille. Il gruppo ha rivelato che con questi brani stanno “completamente stravolgendo il processo, essendo spontanei e ricominciando. Siamo solo davvero entusiasti delle nuove canzoni. Penso che stiamo facendo la migliore musica che abbiamo mai fatto”.

Il testo di “Survivin’”

Had a great seven year white knuckle ride

Killing time flying high as I held on tight to you, to you

Did I blow my mind on the wild side

Singing hallelujah to ‘em every night with you, with you?

And I’m not gonna lie, say I’ve been alright

‘Cause it feels like I’ve been living upside down

What can I say? I’m survivin’

Crawling out these sheets to see another day

What can I say? I’m survivin’

And I’m gonna be fine, I’m gonna be fine, I think I’ll be fine

Ooh, yeah

Ba-da-da-da-da-da

Ba-da-da-da-da-da

Ooh, yeah

Ba-da-da-da-da-da

Ba-da-da-da-da-da

Like a thunder cloud in November rain

Is the black dog out running wild again for you, for you?

Tryna stream my way to a better lifeBut I daydream crash like Vanilla Sky, do you?

Do you?

And I’m not gonna lie, say I’ve been alright

‘Cause it feels like I’ve been living upside down

What can I say? I’m survivin’

Crawling out these sheets to see another day

What can I say? I’m survivin’

And I’m gonna be fine, I’m gonna be fine, I think I’ll be fine

Ooh, yeah

Ba-da-da-da-da-da

Ba-da-da-da-da-da

Ooh, yeah

Ba-da-da-da-da-da

Ba-da-da-da-da-da

So what can I say? I’m survivin’

Just crawling out these sheets to see another day

Oh what can I say? I’m survivin’

And I’m gonna be fine, I’m gonna be fine, I think I’ll be fine