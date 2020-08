Bastille, fuori il nuovo singolo What You Gonna Do?

Ad un solo anno di distanza dall’uscita del terzo album “Doom Days”, i Bastille sorprendono tutti e pubblicano il nuovo singolo “What You Gonna Do???” . Dopo aver annunciato una pausa nel 2020, il gruppo ha scelto di ritornare subito sulle scene come se la quarantena avesse ridato nuovi stimoli. A parlarne è stato proprio Dan Smith, leader e frontman della band: “Non appena abbiamo finito la canzone, abbiamo sentito l’urgenza di farla uscire, senza aspettare. Questa fase è un nuovo inizio per noi. È come se ricominciassimo da capo. Siamo eccitati dal lavoro che abbiamo fatto, al punto di voler pubblicare la canzone subito, senza aspettare che l’album sia finito”. Al brano ha partecipato anche Graham Coxon, chitarrista dei Blur che ha contribuito con la sua voce e dei giri di chitarra. Il singolo è stato accompagnato dal video ufficiale, realizzato dall’animatore inglese Rezza che ci trasporta per due minuti e venti in un intergalattico universo alternativo.

Il singolo “Times Like These”

Otto mesi fa i Bastille avevano pubblicato una versione estesa dell’album “Doom Days” con 11 tracce aggiuntive, mentre ad aprile hanno partecipato al Live Lounge Allstars e alla cover del brano dei Foo Fighters "Times Like These", divenuto terzo singolo del gruppo a raggiungere la vetta della classifica nel Regno Unito. I proventi della canzone sono stati devoluti per fronteggiare l’emergenza sanitaria a causa dell’epidemia da Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Il testo di “What You Gonna Do?”

[Verse 1]

Johnny’s on the A-train

Takin’ it the wrong way

Shiny on the surface

Rotten on the inside

[Pre-Chorus]

Shake, rattle, and roll

You got control, got my attention

Make me tap and scroll

You got control, got my attention

[Chorus]

You got us listening

So what you gonna do?

Now, what you gonna do with it?

You got us listening

So what you gonna do?

Now, what you gonna do with it?

[Post-Chorus]

Make me paranoid

Love me, hate me, fill the void

What you gonna do with it?

[Verse 2]

Sally’s never outside

Got a screen to hide behind

She says she’s happy on the inside

And got a lot of friends online

[Pre-Chorus]

Shake, rattle, and roll

You got control, got my attention

Make me tap and scroll

You got control, got my attention

[Chorus]

Listening, you got us listening

So what you gonna do with it?

You got us listening

So what you gonna do?

Now, what you gonna do with it?

[Post-Chorus]

Make me paranoid

Love me, hate me, fill the void

What you gonna do with it?

So who am I? You decide

Inside out, you read my mind

What you gonna do with it?