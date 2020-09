Live For Now, il nuovo EP di Jeremy Renner

Per Hollywood e per tutto il mondo dei fan dei supereroi in salsa Marvel è Occhio di Falco. Lui è uno degli Avangers che ha sbancato al box office internazionale, famoso anche per la sua partecipazione nella saga cinematografica “Mission impossible”, ma in pochi sanno o ricordano che Jeremy Renner agli inizi della sua carriera si esibiva con un gruppo chiamato Sons of Ben.

La musica è una delle sue grandi passioni.

A stretto giro dall’album uscito a marzo dal titolo “The Medicine” adesso presenta “Live for now” postandone un passaggio sul suo profilo Instagram. “Scartabellando” in giro per il web, si trova una sua affermazione che riassume in modo esplicito il Jeremy pensiero: “Sono sempre stato un cantante, ma sono sempre stato concentrato sul fare dell’attore il mio mestiere. La musica che faccio, la faccio solo per me. Il mondo del cinema è difficile ma quello della musica è davvero impossibile”.

Classe 1971, nato a Modesto in California, ha debuttato nel mondo della tv grazie a una serie di spot, poi varie partecipazioni in produzioni televisive, tra le quali CSI – scene del crimine, fino ad arrivare al cinema e ad aggiudicarsi ben due nomination agli Oscar: la prima come protagonista in The Hurt Locker di Kathryn Bigelow, poi come miglior attore non protagonista per The Town. Jeremy è anche un cantautore, chitarrista, tastierista e batterista. Tramite social, scrive: “Ho sempre trovato che la musica fosse una di quelle poche cose che unisce la gente in modo vero, puro” ……