Baby K, indizi social: pronto il nuovo album

“Settembre: nuovi inizi, nuovi propositi e... un nuovo album (?) The party continues”, con questo messaggio Baby K scatena l’entusiasmo dei fan per l’uscita di un nuovo progetto discografico dopo il successo della hit estiva “ Non mi basta più ” in collaborazione con Chiara Ferragni. L’ennesimo indizio di un album, il quarto della sua carriera, che è atteso da tempo. La cantante, nativa di Singapore, aveva già fatto sapere tempo fa che il disco è praticamente pronto ma che ancora non erano certi della data di uscita. Con questo post su Instagram, si apre l’ipotesi che forse sia stato deciso il giorno per la pubblicazione del successore di “Icona”, uscito nel 2018.

Il nuovo album, la partecipazione alla Mostra di Venezia e il cinema

Dopo “Voglio ballare con te”, “Da zero a cento” e “Playa”, Baby K ha colpito anche nell’estate 2020 con “Non mi basta più” coinvolgendo Chiara Ferragni nella hit che ha venduto oltre 70 mila copie. Il video ha invece superato quota 45 milioni di visualizzazioni e continua ad essere uno dei più visti del canale dell’artista. Numeri da capogiro per qualsiasi cantante, non per Baby K unica in grado di conquistare il prestigiosissimo disco di diamante (oltre 500.000 copie vendute) grazie al singolo Roma-Bangkok. Intanto in attesa di avere ulteriori notizie sul suo prossimo album, Baby K è stata protagonista anche della 77esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Infatti “Sogni d’oro e di platino”, canzone dell’album “Icona” fa parte della colonna sonora del cortometraggio “Revenge Room” di Diego Botta (che parla del delicato tema del revenge porn). Non è la prima volta che la cantante entra nel mondo del cinema. Nel 2016 è apparsa nel film “Zeta – Una storia hip-hop”, mentre lo scorso anno ha prestato la sua voce ad uno dei personaggi del film d’animazione “Scarpette rosse e i 7 nani”. In precedenza ha partecipato anche al film “Alla ricerca di Dory” doppiando una ricercatrice del parco oceanografico.

La carriera di Baby K

Sono tre gli album pubblicati da Baby K: “Una seria” del 2013, “Kiss Kiss Bang Bang” del 2015 e “Icona” del 2018. Il suo più grande successo in carriera è “Roma-Bangkok”, canzone che le ha permesso di vendere oltre 500 mila copie. Inoltre il video è stato il primo nella storia della musica italiana ad aver raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Lo straordinario riscontro ha contribuito a conquistare un altro record, quello di unica italiana ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube. Negli ultimi cinque anni, grazie alla pubblicazione di hit estive come “Roma-Bangkok”, “Voglio ballare con te”, “Da zero a cento”, “Playa” e “Non mi basta più”, Baby K ha conquistato un disco di diamante e undici dischi di platino.