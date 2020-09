Addio a Juliette Greco, icona della canzone francese

L'artista lascia un profondo vuoto e non solo tra i suoi cari. Juliette, amica di Jean Paul Sartre, raggiunge la fama nel 1949, quando decide di cantare brani scritti da alcuni famosi scrittori del calibro di Jacques Prévert ("Je suis qui je suis") e di Raymond Queneau. Tra le esibizioni in tour in giro per il mondo, indimenticabile la sua performance sul palco francese dell’Olympia con la canzone "Je hais les dimanches" scritta da Charles Aznavour. Celebre anche per il suo ruolo d'attrice in Belfagor - il fantasma del Louvre, l'icona della canzone francese si distingue anche per il suo impegno politico. Nata a Montpellier il 7 febbraio 1927, da padre corso, Gérard Gréco e madre francese originaria di Bordeaux, la musa degli esistenzialisti dell’epoca, cresce con i nonni materni e diventa un’icona di talento e bellezza, nonché un esempio di emancipazione femminile e straordinaria determinazione. E’ una donna rivoluzionaria, a sedici anni si ritrova coinvolta nella Resistenza, prima della conclusione della seconda guerra mondiale, viene arrestata dalla Gestapo e rischia di essere deportata: si salva per la sua giovane età e finisce internata nella prigione di Fresnes. Il suo debutto come cantante sulla scena artistica francese avviene nei caffè parigini di Saint-Germain-des-Prés. E' stata una brillante cantante fino all'età di 89 anni, quando la sua carriera si è conclusa con un ictus.