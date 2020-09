I Maneskin annunciano il loro ritorno: la data del nuovo singolo

“Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri”. Con questa frase apparsa in una breve clip pubblicata sui social, i Maneskin ( FOTO ) hanno annunciato il loro ritorno sulle scene. Il 30 ottobre arriverà il nuovo singolo del gruppo composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Un annuncio che ha sorpreso gli stessi fan dei Maneskin, in attesa di novità dopo mesi di assenza. Nelle ultime settimane l’account ufficiale aveva pubblicato una breve clip con il nuovo look di Damiano, un segnale che qualcosa stesse per arrivare.

Il successo dell’album “Il ballo della vita”, il tour e le certificazioni

Il nuovo singolo dei Maneskin arriva dopo il grande successo dell’album “Il ballo della vita”, pubblicato il 28 ottobre 2018. Il primo progetto discografico del gruppo ha venduto oltre 100 mila copie grazie al successo dei cinque singoli “Morirò da re”, “Torna a casa”, “Fear for Nobody”, “L’altra dimensione” e “Le parole lontane”. In particolare “Torna a casa”, pubblicato come secondo estratto dall’album, è stata tra le canzoni più ascoltate del 2018 conquistando cinque dischi di platino per le oltre 250 mila copie vendute. Dopo un lunghissimo tour in Italia e in Europa, il gruppo aveva chiuso il capitolo circa un anno fa con un concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni. Un live per salutare il loro pubblico e forse congedare anche Marlena, musa ispiratrice del primo progetto discografico dei Maneskin. Una pausa programmata e ponderata così come venne annunciato da Damiano al termine del lungo tour: “Non ci vedremo per un po’ ma voi dovrete continuare a ballare”. Dalla loro esplosione a X Factor (raggiunsero il secondo posto nell’11esima edizione del talent) i Maneskin hanno conquistato 13 dischi di platino, 5 dischi d’oro e raggiunto 230 milioni di stream su Spotify. Nel 2018 hanno dato vita ad un tour in Italia diviso in tre parti, grazie al grande successo e ai numerosi sold out conquistati. A gennaio e febbraio 2019 è stato il turno dell’Europa con date sold out a Lugano e Londra, poi successivamente di nuovo in Italia per una lunga serie di date tra club e festival estivi.

Il docu-film “This is Maneskin”

Non solo album, tour e certificazioni, nel 2018 è uscito anche il docu-film “This is Maneskin”, scritto dalla band e distribuito per un solo giorno nei migliori cinema italiani. Il progetto nasce dalla volontà del gruppo di raccontarsi anche fuori dal palco, e infatti è girato quasi esclusivamente dai quattro ragazzi: “Siamo molto contenti del risultato perché risulta molto vero ai nostri occhi. Ci ritroviamo molto in quello che succede e come veniamo presentati. E’ la risposta alla domanda: “Chi sono i Maneskin”. Non a caso si chiama “This is Maneskin””.