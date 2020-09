I Booda dopo il popolo di X Factor seducono quello del Festival Mix

Il coronavirus li ha rallentati ma non fermati. La band arrivata seconda a X Factor 2019 (l'edizione 2020 è su Sky Uno ogni giovedì alle ore 21.45) è tornata live a Milano. E la loro energia aleggerà per giorni sulla città

É con l’energia dei Booda che si conclude la 34° edizione del Festival Mix Milano, il festival del Cinema della comunità gay, lesbica, trans e queer, in scena dal 17 al 20 settembre, per il quale la band ha anche firmato la sigla "More love together".