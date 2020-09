E' il giorno di I Love Beirut: Mika abbraccia la sua terra

A un mese e mezzo dall’esplosione che ha devastato Beirut provocando centinaia di vittime e migliaia di feriti, Mika sceglie la musica come strumento per ripartire. Lo fa attraverso I Love Beirut, il concerto di beneficenza che sarà trasmesso sabato 19 settembre alle 20 su YouTube e che collegherà il Libano e l’Italia in un racconto unico. Per parteciapre alla trasmissione che si sviluppa su quattro fusi orari (in Italia dalle ore 20) bisognerà acquistare un biglietto del costo di 10 euro e sono acquistabili sul sito di ticketmaster .

Intervistato da RTL 102.5 Mika ha raccontato che il progetto è nato in Italia e l'obiettivo è raccogliore fondi per Red Cross e Save The Children. Ma Mika intende anche utilizzare la musica per portare persone da tutto il mondo a Beirut per raccontare quello che sta avvenendo, conme è la situazione. Mika sottolinea che è più di un concerto. La durata è di circa un'ora e tre quarti e i collegamenti sono con nove paesi nel mondo. E quando dice che non è solo un concerto intende che ha studiato che ci porterà per le strade di Beirut, potremo entrare nelle case anche in quelle distrutte. Io sarò in un piccolo teatro in Toscana, in Italia, al Colossseo ci sarà Laura Pausini. In tutto il mondo eravamo in circa 290 persone a creare lo spettacolo di stasera, nonostante il Covid. Quando un paese fa parte di te e accade una cosa così brutta dobbiamo rispondere con arte.