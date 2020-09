Little Mix, è in arrivo il nuovo album dolce come i Confetti

Le Little Mix stanno per tornare! Il prossimo 6 novembre uscirà Confetti (Sony Music), l’atteso nuovo album di inediti del quartetto britannico da miliardi di stream, da oggi disponibile in pre-order al seguente link: https://SMI.lnk.to/confetti

Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall sono pronte a tornare in tour nel 2021, con “The Confetti Tour 2021”: una serie di date, a partire dal 28 aprile, nelle arene del Regno Unito e Irlanda. Sul palco, porteranno i brani contenuti in “Confetti”, ma anche le loro super hit del 2020 “Holiday” e “Break Up Song”, e i loro pezzi più famosi del passato, come “Touch”, “Woman Like Me”, “Black Magic” e “Shout Out To My Ex”.

Tutti coloro che preordineranno l’album “Confetti” direttamente dal sito ufficiale della band (http://lttlmx.com/confettiPR) prima delle ore 15.00 di martedì 22 settembre, riceveranno un esclusivo codice per accedere in anteprima alla pre-sale dei biglietti del tour.

Little Mix hanno inoltre scelto di sostenere Black Minds Matter UK e Nordoff Robbins Music Therapy con i ricavati del tour: per ogni biglietto verrà infatti donata equamente tra le due parti.

Dal 26 settembre andrà in onda su BBC One “Little Mix: The Search”, una nuova serie TV targata Little Mix. La serie, creata da ModestTv, vedrà la band formare un nuovo gruppo e fare da mentori a giovani talenti. I cantanti che riusciranno a far parte della band avranno la possibilità di lavorare con il team che ha contribuito a creare l’incredibile successo delle Little Mix: i loro direttori creativi, coreografi e vocal coach. Il premio finale per il gruppo vincitore sarà la possibilità di aprire le date del “The Confetti Tour 2021”.

Le Little Mix sono ormai considerate una delle più grandi girl band del mondo, con i loro 50 milioni di dischi venduti a livello globale, i 17 milioni di ascoltatori su Spotify, 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 12 miliardi di stream a livello mondiale.

Nel 2019, hanno vinto il loro secondo Brit Award (Best British Video per “Woman Like Me”) e si sono esibite alla cerimonia di premiazione. Hanno inoltre vinto 2 Global Award per Best Group e Best Song, oltre al loro quarto EMA Award per Best UK & Ireland Act.