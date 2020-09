Il MEI c'è, l'edizione 2020 ci sarà: tra gli ospiti Pelù e Pedrini

Quest’anno è già un successo fare l’iniziativa per cui Giordano Sangiorgi, creatore del MEI di Faenza, ringrazia per il supporto il comune di Faenza e la regione Emilia Romagna: "Abbiamo lavorato per non perdere questa edizione -spiega- rispetteremo tutte le norme di sicurezza. Il nostro settore è il più corretto in assoluto. L’artista di punta è Piero Pelù che sarà protagonista il 3 ottobre e che riceverà il premio per i 40 anni di carriera. La musica cerca di rinascere dalle macerie della pandemia. Pelù sta riscontrando una attenzione pazzesca soprattutto da parte del popolo femminile del Mei. Oggi si riparte da zero con nuove formule. Gianni Maroccolo e Gigi Renzulli saranno a loro volta presenti come membri fondatori dei Litifba anche se poi hanno seguito anche percorsi differenti. Omar Pedrini farà rivivere i 25 anni dei Timoria che già immaginavano un futuro post atomico. Per la scena attuale avremo come ospiti, tra gli altri Ernia, Galeffi, Colapesce e Dimartino, Tosca e Claudio Simonetti. Non dimentichiamo che nel 2016 abbiamo premiato uno sconosciuto Ghali e hanno avuto qui riconoscimenti anche Motta, Brunori e Diodato ancora non noti. Il 2 ottobre inaugureremo una mostra sui 25 anni del MEI. Ci saranno un ricordo di Titta il leader delle Frecce Tricolori e del maestro Castellina: un omaggio al talento territoriale. E’ una importante ripartenza rafforzata anche dal supporto epistolare di Renzo Arbore".



APPUNTAMENTI (QUI POTETE VEDERE LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA)



Venerdì 2 Ottobre, alle ore 16, in Piazza Nenni già della Molinella, ad aprire la rassegna sarà un incontro dedicato al cantante ravennate Titta, leader della storica rock band demenziale Titta e le Fecce Tricolori, prematuramente scomparso quest’anno. In Galleria della Molinella, verrà inaugurata la mostra “MEI 25 – Manifesti e Cataloghi”, con interventi dei rappresentanti del Comune di Faenza e della Regione Emilia Romagna. A partire dalle ore 20, in Piazza del Popolo, in programma il concerto “Buon Compleanno Castellina”. Un omaggio dell’Orchestra Castellina-Pasi al Maestro Castellina, autore di brani della tradizione musicale romagnola e della colonna sonora del cartone animato Lupin III.



Sabato 3 ottobre si esibiranno live Piero Pelù, che ritirerà il Premio per i suoi 40 anni di carriera alle origini della scena indipendente italiana (Piazza del Popolo), Tosca, che riceverà il Premio Nilla Pizzi come miglior artista in gara al 70mo Festival di Sanremo (Teatro Masini Estate in Piazza Nenni) e il rapper milanese Ernia, che vince il Premio Giovani MEI – Exitwell “per il miglior progetto dell’anno 2020” (Piazza del Popolo). Sul palco dei giovani emergenti, in Piazza della Libertà, si esibirà il giovane rapper Leon Faun. In programma anche i live di altri giovani artisti, fra cui Argento e Balto, Mezzavera e i Kutso.

Domenica 4 ottobre, dalle ore 16, in Piazza del Popolo, riceveranno il premio per i 40 anni di carriera Ganni Maroccolo, che si esibirà live con Edda, e Ghigo Renzulli, che per l’occasione presenterà il suo nuovo progetto musicale assieme allo scrittore Bruno Casini. Sul palco di Piazza del Popolo salirà per un live anche Omar Pedrini, premiato con la Targa per i 25 anni di “2020 Speedball”, che presenterà il libro di cui ha curato la prefazione L’osteria del Palco. Storie gastromusicali di musicisti on the road” insieme all’autrice Francesca Amodio. In Piazza della Libertà, sarà ospite il cantautore italo-canadese Toz Antonio Piretti, di ritorno dal suo tour in bici “Not Only A Currency”: una serie di house concert in 16 dei 19 paesi dell’Unione Europea accomunati dalla stessa valuta.