È morto Toots Hibbert, pioniere e leggenda del reggae

È morto a 77 anni Frederick “Toots” Hibbert, frontman dei Toots and the Maytals, pioniere del reggae e leggenda della musica giamaicana. L’annuncio del decesso, avvenuto venerdì 11 settembre, è arrivato dalla sua famiglia: “È con il cuore pesante che annunciamo che Frederick Nathaniel ‘Toots’ Hibbert è morto questa notte, circondato dalla sua famiglia, all’University Hospital of the West Indies di Kingston, Giamaica”. Nella dichiarazione pubblicata dai familiari si ringraziano “ringraziano i medici e gli infermieri per la loro professionalità” e si chiede “di rispettare la privacy in questo momento di lutto. Hibbert lascia una moglie di 39 anni, Miss D, e sette dei suoi otto figli”.

Era stato ricoverato per il coronavirus

La causa della morte di Toots Hibbert non è stata rivelata, ma il cantautore e chitarrista era stato ricoverato a inizio settembre con i sintomi del coronavirus. Era poi stato messo in coma farmacologico, e un portavoce aveva detto che stava “lottando per la vita”.