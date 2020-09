Samuele Bersani torna con l'album "Cinema Samuele": la tracklist

Samuele Bersani festeggerà 50 anni il prossimo 1° ottobre e il giorno dopo uscirà il suo nuovo album. Si intitolerà “Cinema Samuele” e sarà il nono disco in studio dell’artista, pronto a tornare sul mercato discografico a sette anni di distanza da “Nuvola numero nove”. Il romagnolo, capace di vincere tre Targhe Tenco nel corso della sua carriera, si era un po’ fermato a livello artistico negli ultimi tre anni: nel 2016 uscì il suo ultimo singolo “La fortuna che abbiamo”, poi nel 2017 prese parte alla seconda stagione della fiction Rai “Tutto può succedere” interpretando sé stesso.

Il nuovo disco del “figlioccio di Lucio Dalla”, scritto dallo stesso Bersani con l’aiuto di Pietro Cantarelli in fase di produzione e arrangiamento, contiene dieci canzoni su cui al momento non ci sono grandi anticipazioni per quanto riguarda temi e contenuti: sarà una sorpresa per cui bisognerà attendere l’inizio dell’autunno.