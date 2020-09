Inquietude, dopo X Factor fuori il singolo "Quello che rompi"

approfondimento

Dopo aver terminato la nostra partecipazione alla trasmissione, chiudiamo un album indipendente che porta come titolo il nostro primo inedito eseguito in televisione: Dove Siamo Stati Bene. Grazie all'esperienza in TV, abbiamo avuto il piacere di confrontarci con una miriade di nuove persone: ascoltatori attivi della musica, artisti e discografici. Ogni giorno riceviamo messaggi da parte di fan che ricordano il nostro percorso nel talent, che ci motivano per fare sempre meglio. Nonostante una pausa durata 18 mesi, abbiamo realizzato tantissima musica che aspetta solo di arrivare dentro al cuore delle persone. In una situazione come la nostra, una pausa era davvero doverosa e necessaria per elaborare e attuare tutti gli insegnamenti dell'esperienza di X Factor, e delle persone che il talent ci ha permesso di raggiungere. In estate è uscito il nostro nuovo singolo: Quello Che Rompi, in collaborazione con le etichette indipendenti BBRG Family e Visory Records. Il brano tratta delle conseguenze di una relazione tossica e le nostre fragilità. Ne parliamo con un registro alla portata di tutti, una certa leggiadria e semplicità, quasi come se il tema non fosse delicato e da prendere con le pinze. Ma per noi oggi è tutto più semplice: esporsi ad una platea incredibilmente vasta, inedita e altrimenti (quasi) impossibile da raggiungere, ci ha permesso di capire come esprimere concetti, anche complicati, con la semplicità necessaria per arrivare al cuore delle persone, tutte.