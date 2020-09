È morto il dj Erick Morillo, creatore della hit "I like to move it"

Erick Morillo, il noto dj creatore del successo "I like to move it", brano conosciuto per il suo utilizzo nella colonna sonora del cartone animato "Madagascar", è morto a 49 anni. L'uomo è stato trovato il 1 settembre nella sua casa di Miami Beach in Florida, pochi giorni prima dell'udienza per un presunto caso di violenza sessuale.

Nessun indizio su una morte violenta

Per il momento non si sospetta una morte violenta. Un portavoce del dipartimento di Miami ha detto che gli agenti di polizia entrati in casa dell'artista non hanno trovato alcun indizio, tuttavia che spetterà all'istituto di medicina legale effettuare un'autopsia e trarre le conclusioni.

Chi era Morillo

Erick Morillo era nato a New York e aveva passato parte della sua infanzia in Colombia. Con lo pseudonimo Reel 2 Real, Morillo era diventato famoso in tutto il mondo anche per aver ideato la traccia "I like to move it" nel 1994, balzata in vetta alle classifiche in particolare in Francia e nei Paesi Bassi e tornata alla ribalta dopo l'utilizzo nella colonna sonora di "Madagascar" nel 2005. Morillo era atteso in tribunale il 4 settembre in relazione a un caso di aggressione sessuale. La presunta vittima sostiene di essere stata violentata nel sonno dal dj dopo una serata lo scorso dicembre. Il dna di Morillo è stato trovato su diversi campioni prelevati dalla donna.