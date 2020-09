Attesa una novità per venerdì 4 settembre: l’artista interrompe l’annunciato stop musicale di due anni?

Laura Pausini aveva annunciato che avrebbe preso una pausa dalla musica. L’artista emiliana lo aveva comunicato al temine della tournée con Biagio Antonacci e aveva parlato di uno stop di almeno due anni. D’altronde la sua dichiarazione non lasciava molto spazio all’immaginazione: “Non farò dischi, mi devo un attimo fermare”. Una scelta comprensibile, dato che la 46enne si è sempre prodigata tantissimo a livello lavorativo e non si era mai concessa dei lunghi periodi lontana dall’universo artistico. Il tour con Biagio Antonacci si concluse ad agosto 2019, il primo anno di pausa se ne è andato, anche se Laura Pausini è salita sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo per presentare “Una. Nessuna. Centomila”, un concerto benefico per raccogliere fondi da destinare ai centri che supportano le donne vittime di violenza (l’iniziativa è stato rinviata al 2021 a causa della pandemia). Ad aprile aveva lanciato un appello per sostenere i lavoratori del mondo dell’intrattenimento colpiti dalla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Proprio ieri, però, l’interprete di “La solitudine” e “Strani amori” ha pubblicato un post su Instagram, facendo sognare tutti i suoi fan: ha scritto “La metà di me, tra luci e ombre”, lanciando un countdown che scadrà venerdì 4 settembre. Cosa bolle in pentola? Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per scoprirlo. Finirà in anticipo lo stop che la cantautrice aveva annunciato lo scorso anno?

I MESSAGGI DI LAURA PAUSINI SUI SOCIAL NETWORK L’artista è molto attiva sul suo profilo Instagram in questo periodo e scrive messaggi non soltanto in italiano, ma anche in inglese, in francese e in spagnolo. Tre giorni fa aveva postato una serie di foto che la raffiguravano sott’acqua ed era accompagnata da queste parole: “SOTT’ACQUA. Torno a galla lunedì!”. Promessa mantenuta, perché ieri ha pubblicato uno scatto in bianco e nero: lei è seduta per terra con una gamba allungata e lo sguardo assorto. L’immagine era affiancata da questo messaggio: “La “metà” di me, tra luci e ombre. -4”, tradotto in più idiomi (a quelli già citati si è aggiunto il portoghese).