Metallica & San Francisco Symphony: arriva il live album

A distanza di un anno, i due show realizzati dalla band con l'importante orchestra californiana verranno pubblicati in un live album disponibile in moltissimi formati

Il 6 e 8 settembre 2019 i Metallica univano la loro musica a quella della San Francisco Symphony, portando in scena due spettacoli unici e a loro modo storici. A quasi un anno di distanza, quei due appuntamenti rivivono con l'uscita di “Metallica e San Francisco Symphony: S&M2”. Disponibile in moltissimi formati, il live album esce insieme a un documentario.

Concerti storici

I concerti dei Metallica e della San Francisco Symphony del 6 e 8 settembre 2019 hanno inaugurato il Chase Center di San Francisco. Sono inoltre stata la prima reunion della band e dell'orchestra dal lontano 1999, anno in cui andarono in scena le esibizioni immortalate nell'album S&M, vincitore di un Grammy. I due show dello scorso anno, entrambi sold out, hanno entusiasmato sia i 40.000 fan che hanno potuto assistervi live sia i media e critici musicali. Per il magazine Rolling Stone, le esibizioni avevano dimostrato "che tutto è possibile". Mentre Variety aveva sottolineato l'atmosfera "di grande eccitazione". Consequence of Sound li ha descritti come "una vera celebrazione dei Metallica e della loro bravura musicale".

Un solo album, tantissimi formati

"Metallica e San Francisco Symphony: S&M2" è disponibile in moltissimi formati: dall'album digitale, alle versioni 4LP in vinile, 2CD, DVD e Blu-ray. Sarà inoltre disponibile anche un'edizione limitata, Deluxe box, che contiene 4 vinile a colori + 2CD + Blu-ray con spartiti, plettri per chitarra, poster e altro ancora. Inoltre, sul sito ufficiale della band verrà messa in vendita l'esclusiva Super Deluxe Box, una versione limitata a 500 copie, ognuna con gli spartiti reali utilizzati dalla San Francisco Symphony durante gli spettacoli, firmati a mano da tutti e quattro i membri della band (oltre ad includere tutto il materiale della Deluxe Box). Insieme al cd, verrà inoltre distribuito anche il documentario prodotto da Greg Fidelman con James Hetfield e Lars Ulrich, al suo interno oltre due ore e mezza musica dal vivo.