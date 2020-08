Irama, il testo del nuovo singolo "Crepe"

Dopo aver conquistato il doppio disco di platino e la palma della canzone più ascoltata nell’estate 2020 , Irama torna con un nuovo EP intitolato “ Crepe ”. Per promuovere l’uscita, ha scelto la title track già in tendenze su YouTube e ai primi posti su iTunes. All’interno del progetto discografico ci sono anche “Arrogante”, hit della scorsa estate, e naturalmente “ Mediterranea ”. In tutto sono sono 7 le canzoni presenti tra cui anche “Arrogante” e “Mediterranea”, con tanto di versione in lingua spagnola. Ecco la tracklist svelata dallo stesso Irama con un post pubblicato sui social:

Il testo di “Crepe”

Il testo di “Crepe”, il nuovo singolo di Irama:

Di me che ti è rimasto

Credo soltanto il non fidarti di un bugiardo

Di me, di me, ti sto chiamando

Ma non rispondi perché lui ce l'hai di fianco.

E non ci credo che farai a meno di me

Un pugno crea le crepe contro la parete

E non lo vedi che in lui non vedi me

Digli che tu eri mia, mia

Digli che tu eri mia, mia

Ed ora te ne vai con uno che un po' mi assomiglia

Stanotte cerchi uno che un po' mi assomiglia

Ma non è me

Ed il tuo odore non se ne va

Non te ne andare siamo a metà

Che se ti scopri non finirà

Ma se lo scopre poi finirà.

Nella testa pensieri strani

se mi tocchi con quelle mani

Poi mi dici che non lo ami

con il c*lo sul suo Ferrari

Perché non mi stai guardando

Tanto nessuno a parte noi lo capirà.

E non ci credo che farai a meno di me

Un pugno crea le crepe contro la parete

E non lo vedi che in lui non vedi me

Digli che tu eri mia, mia

Digli che tu eri mia.

Aspetti il sole sola con le luci spente

Quel fondotinta che non copre le tue scelte

Ma eravamo sempre, noi eravamo sempre legati come la strada ad un delinquente

Come te lo spiego

Giuro me ne frego

Lo so che tuo padre preferisce quello scemo

Dice sarò sempre un delinquente coi segni sulla pelle.

E non ci credo che farai a meno di me

Un pugno crea le crepe contro la parete

E non lo vedi che in lui non vedi me

Digli che tu eri mia, mia

Digli che tu eri mia, mia.

Ed ora te ne vai con uno che un po’ mi assomiglia

Stanotte cerchi uno che un po’ mi assomiglia

Ma non è me

Hai lasciato le crepe in me contro la parete.