Alessandra Amoroso annuncia il suo nuovo album

Alessandra Amoroso sta vivendo un momento importante della sua carriera: il suo singolo “Karaoke”, realizzato insieme ai Boomdabash, ha conquistato il doppio disco di platino e da ben sette settimane consecutive è in testa alla classifica dei passaggi radiofonici. Il tormentone dell’estate è cantato da tutti gli italiani e l’artista pugliese si gode questo bel successo, ma nel frattempo guarda al prossimo futuro e ai progetti che l’attendono. La fresca 34enne (ha spento le candeline una decina di giorni fa) sarà capitana alla “Partita del Cuore” il prossimo 2 settembre, ma sta già pensando a un nuovo album come ha svelato in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

ALESSANDRA AMOROSO E IL SUO NUOVO ALBUM: “UNA VERA RINASCITA”

La vincitrice di Amici 2009 ha raccontato in questo modo la sua nuova avventura: “Avevo iniziato mesi fa. Ho le idee chiare e presto mi chiuderò in studio. Ho voglia di scrivere e raccontarmi. Sarà una vera rinascita. Per la prima volta ci sarò io, in tutto. Un passo molto importante che mi fa paura ma mi piace. Anche nel sound si sentiranno delle cose nuove. Sono contenta come non mai perché sto riuscendo a vivere bene il mio lavoro”.

L’autrice di “Vivere a colori” e “Amore puro” ha poi approfondito: “Ho sempre avuto sensi di colpa, paura e timore. Pensavo che non fosse il lavoro giusto per me, passando così tanti periodi lontana da casa. Ho iniziato che ero piccola, venivo da un negozio di abbigliamento e sono stata messa in televisione. Quando sono uscita da Amici mi sono trovata davanti un altro mondo. Da certi schiaffi non mi sono mai completamente ripresa, ma la maturità arriva con gli anni e adesso sta finalmente succedendo: non mi sento più sbagliata, so chi sono e so quello che voglio”.

ALESSANDRA AMOROSO E UNA NUOVA SICUREZZA

Il 12 agosto Alessandra Amoroso ha compiuto gli anni e sui social aveva scritto: “Al mio cuore non manca più niente”. La cantante ha spiegato cosa intendesse: “Mi sono messa al centro e sono io la mia priorità. Prima erano sempre gli altri: gli amici, la famiglia, una relazione. Poi mi sono riscoperta, come donna, nella mia voglia di rialzarmi sempre. Ho trovato un equilibrio interiore e ora mi sento completa: è questo che ho voglia di raccontare”.

E sulla “Partita del Cuore” in programma il 2 settembre a Verona, dove sarà capitana insieme a Gianni Morandi e Raoul Bova: “Sono competitiva, ma giocheremo per i lavoratori dello spettacolo, quindi vado per divertirmi e sostenere una causa che mi tocca molto: alcuni dei miei tecnici faranno parte della mia squadra. Farò figuracce, ma mi impegnerò tantissimo e certo, se vinciamo meglio! E poi devo tenere alta la bandiera delle donne, una grande responsabilità”.