“Karaoke” può sicuramente essere considerato il tormentone di questa estate. La canzone di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash sta riscuotendo tantissimo successo, tanto che è arrivato un nuovo prestigioso riconoscimento per gli artisti: il singolo, pubblicato lo scorso 12 giugno, è stato certificato doppio disco di platino dalla FIMI (Federazione Industria Musica Italiana).

Cosa significa? “Karaoke” ha superato le 140.000 copie vendute, considerando sia la versione fisica che quella in streaming. Un traguardo di grande rilievo per la cantante pugliese e per la band: un mese fa il loro brano era diventato disco di platino, nel giro di breve tempo sono riusciti a migliorarsi e ora puntano sempre più in alto. Andando avanti con questo ritmo si può puntare al triplo platino (210.000 copie) e sognare il quadruplo (oltre le 280.000).

Il successo di questa hit non si limita a quelle delle copie vendute, perché è anche al numero 1 della classifica airplay radiofonica da sette settimane consecutive: semplicemente è il brano più trasmesso in assoluto dalle varie radio, come riporta la classifica stilata da EarOne proprio oggi. Anche il video su YouTube sta andando molto bene, con oltre 58 milioni di visualizzazioni raggiunte in appena un mese e mezzo.