Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto. Gli autori

L'artista ( Emma debutta a X Factor 2020, è lei uno dei quattro giudici. FOTO ) ha svelato il titolo del nuovo brano utilizzando la grafica di una chat di WhatsApp. La notizia ha rallegrato non soltanto i fan di Emma Marrone, ma anche altre personalità di spicco della musica italiana: Alessandra Amoroso, Giorgia ed Elodie hanno messo subito cuori e like al post della loro collega.

Emma Marrone è pronta per tornare in scena. Si pensava che questo potesse essere un piccolo periodo di pausa per l’artista e invece poche ore fa ha annunciato sui suoi profili social che il 28 agosto uscirà il suo nuovo singolo . La 36enne canterà “Latina” , una canzone scritta da tre firme d’eccezione come quelle di Calcutta , Dario Faini e Davide Petrella .

EMMA MARRONE COMMENTA LA SUA NUOVA CANZONE

approfondimento

Emma Marrone, uno scatto dal video del nuovo singolo

L’artista nativa di Firenze, ma cresciuta in provincia di Lecce, ha presentato in questo modo la sua nuova fatica musicale: “Ho ricevuto questa canzone 'Latina' il giorno del mio compleanno su WhatsApp da Calcutta, Faini e Petrella. Mi sono emozionata... era inaspettata... e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate… Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo, una canzone forte e diretta, che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento. SONO SOLO UNA CANZONE... E SONO QUI DENTRO LA RADIO”.