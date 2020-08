Katy Perry, uscito il nuovo singolo "Smile". La tracklist dell'album

“Ho scritto queste canzoni quando stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia vita”. Katy Perry ha presentato in questo modo il suo nuovo album “Smile”, in uscita il prossimo 28 agosto (due settimane di ritardo rispetto alla data originaria). L'artista ha mostrato su Instagram la copertina della sua nuova opera, con la quale intende riabbracciare tutti i suoi fan dopo alcune annate estremamente complicate. La 35enne ha affermato di aver pensato al suicidio. La statunitense è pronta per tornare sulla cresta dell’onda a tre anni di distanza dall’album “Witness”, il quale non ottenne il successo sperato.

“Smile”, sorriso. Una parola semplice, ma si sa che non è mai facile essere felice. È proprio con questo nuovo disco che la popstar vuole lasciarsi alle spalle un momento così complicato. Katy Perry ha sofferto tantissimo dopo la rottura con Orlando Bloom nel 2017, anche se attualmente la coppia si è ricomposta e insieme aspettano la loro prima figlia (Katy si è esibita col pancione sul palco di “Tomorrowland” a fine luglio). L’artista ha descritto così la sua nuova fatica musicale in uscita tra poco più di due settimane: “Avevo perso il mio sorriso. L’intero album è il mio viaggio verso la luce – con storie di resilienza, speranza e amore”. La cover è estremamente simpatica visto che la cantante ha uno sguardo triste ma con un naso rosso da pagliaccio.