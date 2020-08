Festival della musica italiana di New York, conduzione a Carlo Conti

È proprio delle ultime ore la notizia che Carlo Conti condurrà la tredicesima edizione di NYCanta – Festival della musica italiana di New York . L’appuntamento è per domenica 11 ottobre , quando sarà il padrone di casa di questa kermesse che intende promuovere la cultura italiana nel mondo. L’artista sarà affiancato dall’amico di sempre Leonardo Pieraccioni e da Monica Marangoni (la conduttrice di “L’Italia con Voi” su Rai 1). All’evento parteciperanno dieci giovani cantanti , selezionati tra gli italiani residenti all’estero: tutti si esibiranno con un brano inedito nella nostra lingua, una giuria di esperti decreterà il vincitore, il quale si assicurerà un contratto discografico.

CARLO CONTI INSTANCABILE: TUTTI I PROSSIMI PROGRAMMI PRIMA DELLA TRASFERTA AMERICANA

Carlo Conti non si ferma neanche durante l’estate e, per il nono anno consecutivo, condurrà i “Music Awards” in coppia con Vanessa Incontrada: l’appuntamento è per mercoledì 2 e sabato 5 settembre all’Arena di Verona, una doppia serata che prevede la presenza di oltre 50 artisti, pronti a dedicare le loro esibizioni ai lavoratori dello spettacolo colpiti dalle conseguenze economiche generate dalla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

L’atteso ritorno televisivo con il suo programma “Tale e Quale Show” è previsto per il prossimo 18 settembre su Rai 1 (ultima messa in onda il 6 novembre), ma prima il conduttore toscano presterà il suo volto alla rete ammiraglia del servizio pubblico in occasione della “Partita del Cuore” prevista per il 3 settembre. Da non dimenticare poi l’appuntamento con la 63esima edizione de “Lo Zecchino d’Oro”, dal 2 al 5 dicembre.

L’ESTATE DI CARLO CONTi E UN TRISTE LUTTO

Carlo Conti sta trascorrendo l’estate insieme alla moglie Francesca Vaccaro e al figlio Matteo di sei anni, anche se l’agenda lavorativa è particolarmente fitta. Purtroppo nelle ultime ore il conduttore è stato colpito da un lutto: è infatti morto Vincenzo Pota, noto come Vincent Dj, con cui aveva collaborato. Questo il suo cordoglio sui social: “Oggi se n’è andato un pezzo di storia delle radio libere fiorentine. Un grande uomo, un grande DJ, un grande esperto musicale. La sua discomania sarà sempre con noi”.