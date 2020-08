Ultimo, il video al tramonto di "Ti dedico il silenzio"

Ultimo sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna, ma non lascia soli i suoi fan durante il torrido mese di agosto. In un’estate priva di concerti ed esibizioni a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), il celeberrimo cantautore ha fatto palpitare i cuori di tanti appassionati di musica pubblicando un meraviglioso video sui suoi profili social.

Niccolò Moriconi ha infatti cantato la sua Ti dedico il silenzio, esibendosi al pianoforte col tramonto a fare da sfondo alla scena. Una clip che tocca le corde del cuore e che fa sognare in un momento così particolare. Il successo è stato davvero travolgente con oltre 1 milione di visualizzazioni tra Instagram e Facebook nel giro di poche ore. A contribuire alla viralità non è stata soltanto la meravigliosa voce del secondo classificato al Festival di Sanremo 2019 ma anche un panorama mozzafiato.