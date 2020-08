Caterina Cropelli fa sbocciare il Fiorellino dell'estate 2020

La cantautrice trentina ha voluto al suo fianco in questo singolo Loomy, con quale aveva già condiviso la sua esperienza a X Factor

È online il videoclip di Fiorellino, il nuovo singolo di Caterina con il featuring di Loomy,

già suo compagno di viaggio nell’avventura a X-Factor (che torna su Sky Uno giovedì 17 settembre alle ore 21.15), che ha subito conquistato le classifiche New Music Friday, Indie Italia e la copertina di Scuola Indie di Spotify. Protagonisti del video, per la regia di Michele Moser (Wasabi Filmakers) sono la stessa Caterina che canta, suona e balla tutta l’estate possibile che c’è, mentre l’alchimista Loomy compone e

scompone i principi dell’amore. Il brano, contenuto nell’album d’esordio della cantautrice trentina Caterina (Fiabamusic/Artist First) che ha raggiunto un milione di stream su Spotify, si colora di nuove sfumature rap in questo remix in cui primavera, giovinezza e amore si mescolano felicemente.