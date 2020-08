Ava Max, svelati titolo, cover e data di uscita dell'album

A due anni di distanza dalla hit “Sweet But Psycho”, Ava Max ( FOTO ) è pronta a pubblicare il suo primo album in carriera. La cantante di origini albanesi ha annunciato qualche giorno fa l’imminente uscita del suo progetto discografico rivelando la copertina con un post sui social. Successivamente nelle ultime ore la cantante ha pubblicato un ulteriore post per aggiornare i suoi fan sulla data di uscita dell’album “ Heaven & Hell ”. Il 18 settembre è la data scelta per il debutto discografico di Ava Max che per l’occasione ha anche pubblicato un messaggio per rivelare tutta la sua emozione: “Ho sognato questo giorno a lungo e ora sono entusiasta di annunciare che il mio album di debutto sarà disponibile dal 18 settembre. Siete stati con me ad ogni tappa di questo lungo percorso e non vedo l’ora di condividere con voi queste canzoni. Il mio cuore è in fiamme, queste canzoni presto saranno vostre”.

I singoli pubblicati dopo il grande successo di “Sweet but Psycho”

Non ci conoscono ancora le canzoni presenti nell’album ma negli ultimi due anni sono tante le canzoni pubblicate dalla cantante e che dovrebbero far parte della tracklist. Dopo aver scalato le classifiche di oltre venti Paesi in tutto il mondo con la canzone “Sweet but Psycho”, Ava Max ha partecipato a fine 2018 al brano “Let it Be Me” di David Guetta. Il secondo singolo in carriera è stato “So Am I” a marzo 2019 mentre cinque mesi dopo è stato il turno di “Freaking Me Out” e “Blood, Sweat & Tears”. A fine agosto ha invece scelto di pubblicare “Torn”, scelta anche come spot promozionale di una famosa vettura. Negli ultimi mesi dello scorso anno ha partecipato a “Tabù”, brano di Pablo Alboran, pubblicato “Salt”, quarto singolo ufficiale e “Alone, Pt. II”, in collaborazione con il DJ anglo-norvegese Alan Walker, uscito il 27 dicembre; tre giorni dopo è stata la volta del singolo promozionale “On Somebody”. Nel 2020 è stato il turno di “King & Queens”, quinto probabile estratto dell’album e infine di “Who's Laughing Now”, uscito a fine luglio con il relativo videoclip.

Il supporto e il messaggio alle colleghe albanesi

Recentemente Ava Max ha pubblicato un messaggio dedicato alle artiste albanesi che si stanno facendo spazio negli ultimi tempi. La cantante ha scritto su Instagram di essere orgogliosa delle sue origini e delle donne indipendenti, forti e appassionate che rappresentano l’Albania. Ava Max ha così fatto riferimento in particolare a Rita Ora, Dua Lipa e Bebe Rexha per i successi ottenuti: “Un applauso a tutte le donne forti e artiste albanesi che stanno facendo bene nel music business come Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Rexha e tante altre. Orgoglio delle mie origini e delle donne indipendenti, forti e appassionate che le rappresentano”.