Musica in Giro, Beatrice Venezi in concerto a Firenze

Musica in Giro, l'iniziativa fiorentina per la rinascita della musica dal vivo dopo il Covid. Tra i protagonisti il direttore d'orchestra Beatrice Venezi, che si racconta ai microfoni di Sky Tg24. Il Maestro spiega così l'iniziativa: "Il concetto che sta alla base è il teatro che viene da te". Il concerto in un Teatro Verdi vuoto, che, per utilizzare le stesse parole della Venezi, coincide con la nascita di un forte messaggio di speranza. "In concerto percepiamo se il pubblico c'è, ma è comunque un modo per stare vicini. Una possibilità anche per il futuro di allargare lo spettacolo a un gruppo più ampio".

un concerto a porte chiuse

Il direttore d'orchestra protagonista con l'esecuzione del suo primo album: "MY JOURNEY - Puccini's Symphonic Works", pubblicato da Warner Music Italia. Un concerto a porte chiuse, trasmesso in streaming audio su due CRICKET PE30, con due percorsi distinti tra alcune strade di Firenze, portando la musica sotto casa dei cittadini.

Beatrice Venezi spiega quanto è importante questa iniziativa: "La ripartenza dopo questo periodo di grande difficoltà impone una riflessione sulla necessità di ripensare alle modalità di promozione e fruizione della musica. Musica in Giro rappresenta un approccio unico e inclusivo di pensare alle arti performative".