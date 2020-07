Gemitaiz e Mace, il singolo "Bianco/Gospel" nato in Mozambico: il testo

Da una vacanza in Mozambico nasce “Bianco/Gospel”, nuovo singolo di Gemitaiz con il produttore Mace. Una canzone nata quasi per caso con i due partiti insieme al produttore e regista Manuel Marini per esplorare il paese dell’Africa orientale. Ispirati da quella realtà hanno dato vita ad un nuovo progetto nato tra quelle strade e quella gente. “Bianco/Gospel” è un doppio singolo con un doppio video curato nei minimi particolari e che presenta due anime differenti. In “Bianco” Gemitaiz trascina con il suo flow frenetico mentre il video mostra modelli e ballerini danzare. In “Gospel” invece il beat più leggero dà spazio ad immagini di paesaggi suggestivi. La canzone fa parte di un progetto ancora più ambizioso, un documentario nato dall’esperienza di Gemitaiz, Mace e Manuel Marini. L’annuncio è avvenuto negli scorsi giorni tramite social. I proventi saranno devoluti a COOPI, una ONG con sede a Milano che da 55 anni si occupa della lotta alla povertà e dello sviluppo delle comunità in 70 Paesi del mondo. L’uscita del documentario è prevista per fine 2020.