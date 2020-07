"Estate", per i Selton la cover di Bruno Martino

Amano contaminare. Per questa ragione, i brasiliani Selton, da 12 anni in Italia, hanno scelto di unire il talento di Priestess - voce dell'urban pop - con una produzione brasiliana contemporanea. E' nata così "Estate", cover della celebre hit di Bruno Martino

I Selton hanno registrato in Brasile il singolo “Estate”, primo assaggio del loro prossimo disco, forti di diversi album alle spalle e di collaborazioni prestigiose. Ospiti negli studi di Sky TG24, raccontano di come amino contaminare gli stili, tanto da aver scelto – in questo caso – di far incontrare i toni di Priestess con una produzione brasiliana contemporanea.

In questi giorni hanno pubblicato il loro nuovo singolo, cover di “Odio l’estate”, celebre canzone degli anni ’60 a firma Bruno Martino, che vanta in questa nuova versione la presenza di Priestess, talentuosa voce dell’urban pop italiano.

SUL CORONAVIRUS IN BRASILE C'è NEGAZIONISMO

Selton, la loro Estate parte da San Paolo con Priestess

Le loro famiglie e molti dei loro amici, abitano in Brasile. Per questo, a proposito del Coronavirus, che ancora miete molte vittime in Sudamerica, i Selton si sono detti preoccupati e tristi per quanto sta accadendo nel loro Paese d’origine. “C’è un negazionismo forte sulla questione; dobbiamo essere speranzosi, nonostante le difficoltà e la direzione che il governo brasiliano sta scegliendo per affrontare questa emergenza”.

presto album nuovo e ripresa dei live

Per i Selton, che non hanno ancora ripreso a suonare dal vivo, si prospetta un’estate di lavoro: il gruppo è alle prese col nuovo disco, col quale sperano di tornare presto a esibirsi live.