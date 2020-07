Davide Rossi, dopo X Factor riparte da Un Altro Giorno

approfondimento

Davide come hai vissuto la quarantena? E’ stata creativa?

Ha portato un po’ più di chiarezza e volontà sui progetti in definizione. La considero produttiva. In concreto non è cambiata molto perché sto spesso a casa a suonare e cantare, però mi ha fatto scoprire altri miei lati che non avevo ancora definito.

Perché hai scelto Un altro giorno per questa estate?

Lo ho scritto proprio in questo periodo e sentivo l’esigenza di buttarlo fuori affrontando un tema attuale e dare una speranza a tutti quelli che vedevano lo scenario sempre tragico.

Perché hai scelto Pescara? L’attrice cosa rappresenta?

E' una città che mi piace molto. Torre di Cerrano è un luogo con spiagge libere e una torre sula spiaggia e un bellissimo mare. La ballerina è dell’Aquila e rappresentala speranza: il testo è sul coronavirus (tutto sul covid 19) ma il video ti riporta al bello dell’estate.

Il meglio deve ancora venire: perché la frase in inglese?

Trovo carino rappresentare lo stesso concetto anche in inglese. Lo ho deciso insieme a Eugenio Martino che mi ha aiutato col testo.

Credi che tutto tornerà come prima?

La gente ha voglia di tornare alla normalità. Ci saranno limitazioni e restrizioni da rispettare per un po’ ma poi voglio credere che tutto tornerà come prima.

Cosa vorresti che il vento asciugasse nella tua vita?

Dovrebbe far liberare tutte le emozioni che ho dentro e spingerle fuori.

Come il lockdown ha mutato il concetto di emozioni?

Il tempo si è un po’ fermato. Quando stai a casa fuori la vita scorre mentre nel lockdown era tutto fermo e subentra la riflessione su se stessi, si entra nel dettaglio. Ho capito il valore di stare con se stessi.

Nel singolo hai preso una melodia pop e la hai contaminata con la dance anni Novanta: è la tua nuovo linea?

E’ un capitolo a parte, è un brano estivo scritto in un momento particolare. Le altre canzoni avranno un diverso percorso, ma sono istintivo se un brano nasce in un modo non va stravolto.

In che decennio ti piacerebbe essere vissuto?

Quando scrivo mi ritrovo a farlo per quello che sento dentro. Ho influenze anni 60, 70 e 80 e cerco di portarle nel moderno.

Hai fatto molti duetti importanti: il featuring che vorresti in un tuo brano?

Mi è rimasto nel cuore il duetto con Lucio Dalla. Lui è sempre stato avanti.

Cosa ti resta di X Factor?

Mi ha formato sotto tutti i punti di vista, umano e artistico. Lavori con professionisti. E’ importante per la crescita, è come quando uno delle giovanili viene convocato in prima squadra: le tue basi si raddoppiano. Ti relazioni con chi ne sa di più. A chi inizia l'avventura a settembre consiglio di partecipare ma crearsi prima una personalità e un genere per farsi conoscere per quello che si è.

Come sarà la tua estate 2020?

Ho voglia di combattere e non rinunciare a nulla. Sono appena stato alle Cinque Terre, una località italiana. La gente non ha voglia di rinunciare, forse sarà un po’ meno numericamente quella che gira ma ci sarà. Io continuerò a divertirmi e a scrivere per creare nuova musica.