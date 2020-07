"Beethoven Summer" con laVerdi, il programma

Dal primo luglio, e fino al 30 agosto, l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi porta in scena il Beethoven Summer. Una programmazione estiva che celebra il genio del pianista e compositore tedesco, in occasione del 250esimo anniversario dalla sua nascita. Ogni settimana due concerti, il mercoledì e il giovedì alle ore 20,30. Per l'occasione, laVerdi propone due cicli completi: quello delle Nove Sinfonie e quello dei Cinque Concerti per pianoforte e orchestra, che si intrecciano armoniosamente in nove appuntamenti imperdibili all'Auditorium di Milano.

Concerti anche a Lecco

Nove settimane in totale dedicate al genio che ha rivoluzionato il linguaggio sinfonico, e non solo. Un evento che andrà oltre Milano. Grazie alla rinnovata collaborazione con il Comune di Lecco, infatti, la Verdi proporrà ben 6 dei nove appuntamenti meneghini con l'obiettivo di condividere la bellezza della musica su tutto il territorio regionale. Ambra Redaelli, Presidente della Fondazione ha confermato l'emozione sostenendo che è stata ed è "una grandissima gioia poter tornare a far pulsare un cuore a Milano e nella Lombardia, con la musica sinfonica dal vivo".

Programmazione

Stasera, giovedì 23 luglio, all'Auditorium di Milano vanno in scena L'Eroica e l'Ouvertur di Egmont, sotto la guida del Direttore Musicale, Claus Peter Flor. Lo spettacolo verrà poi replicato il giorno seguente - venerdì 24 luglio - a Lecco. La settimana successiva (29 e 30 luglio), il pianista Federico Colli, insieme allo stesso Flor porterà sul palco il Concerto per pianoforte n.2. Nella prima settimana di agosto si parte con La Pastorale eseguita dall’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi sotto la guida di Claus Peter Flor. L'appuntamento è previsto per mercoledì 5 e giovedì 6 agosto all’Auditorium di Milano, mentre venerdì 7 agosto a Lecco conclude il ciclo dei concerti pianistici un altro giovane talento della tastiera, dalla scorsa stagione Giovane Artista Residente della Fondazione: Luca Buratto che - mercoledì 19 e giovedì 20 agosto - farà risuonare l’Auditorium di Milano del suo suono cristallino, nell’esecuzione del Primo Concerto per pianoforte, guidato da Claus Peter Flor. Nella seconda parte del programma, lo stesso Flor offrirà al pubblico la Settima Sinfonia. Mercoledì 26 e giovedì 27 agosto all'Auditorium di Milano e venerdì 28 agosto a Lecco Flor e laVerdi offrono il primo e unico dittico sinfonico della programmazione: la Quinta Sinfonia e l'Ottava Sinfonia. Lo spettacolo sarà il preludio al gran finale della rassegna: la Nona Sinfonia di Beethoven sul palco dell'Estate Sforzesca.



Un organico a misura di Covid



L’Orchestra si presenta con un organico che risponde alle direttive imposte per l'emergenza da Covid-19. Distanziamento garantito tra gli orchestrali e un massimo di 35 elementi per concerto. Oltre alla qualità artistica laVerdi sceglie così di porre tra i suoi primi obiettivi la sicurezza dei musicisti e del proprio pubblico. Per questo motivo anche la sala dell’Auditorium ha subito modifiche: le poltrone delle file dispari sono state rimosse per consentire al pubblico di essere a proprio agio a muoversi in sala in totale sicurezza e rispettando il distanziamento sociale