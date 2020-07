Soul System, il nuovo singolo è Topless. Il video su Sky Uno

C’è un elefante nella stanza. C’è da molto, molto tempo, ed è decisamente imponente, ma nessuno lo guarda. Eppure è sempre lì, e sembra cresciuto negli ultimi anni. Ogni tanto si fa notare: un movimento brusco, un barrito improvviso. Allora qualcuno ne parla, è vero, ma sempre minimizzandolo. Tutti scelgono di non vedere e non sentire perché vedere e sentire significa uscire dalla propria comfort zone e rinunciare a quella serenità di facciata, che ignora ansia e senso di rischio. Ma a volte succede qualcosa che ci costringe a guardare in faccia l’elefante una volta per tutte e stabilire come ci si posiziona rispetto a lui. Sta succedendo ora. Sta succedendo in America, soprattutto, ma anche in Europa e finalmente anche in Italia. Per la prima volta si guarda l’elefante del razzismo, che ingombra la nostra stanza anche se fingiamo che non ci sia. E poi cosa succederà? Ancora non lo sappiamo, ma il passo fondamentale era trovare il coraggio di uscire dalla nostra comfort zone e aprire i nostri occhi.



Questo è il tema della canzone che segna il ritorno dei Soul System. Una canzone d’amore, non di lotta! Perché quello è lo scopo di tutto, quello è ciò che manca, insieme al coraggio e all’innocenza, perché “per asciugare veramente questi nostri occhi serve un coraggio che somiglia a quello di un bambino”… Insieme alla fiducia, e alla capacità di mettersi nei panni di un altro, perché “per vedere veramente con i nostro occhi serve imparare che è fondamentale andare a fondo, fosse anche per solo un secondo…”. Aprire gli occhi e fa paura, ma con l’amore il coraggio si trova. E a quel punto diventerà ovvio che l’elefante deve abbandonare la stanza, perché c’è di meglio con cui riempirla.



Topless è il brano rappresentativo di questo nostro nuovo percorso -commenta la band- perché siamo riusciti a riscoprire noi stessi e la nostra musica uscendo da quella che era la nostra comfort zone. Il coraggio di fare un salto nel buio ci ha reso più forti, determinati e maturi. Ora siamo pronti per farvi sentire il nostro messaggio, per farvi vedere chi realmente siamo!". Un messaggio forte, uno spirito lieve, accompagnati da sonorità funk/alternative che fanno risaltare al meglio il loro essere una band di grandi musicisti: questo è Topless.