Chris Cornell, spunta la cover dei Guns N' Roses

La voce di Chris Cornell torna a far sognare i fan in una cover rimasta finora inedita di "Patience". A diffondere il brano, inciso in origine dai Guns N' Roses e reinterpretato dall'ex frontman dei Soundgarden, è stata Vicky Cornell, la vedova del cantante morto suicida nel maggio 2017. Ora il pezzo è disponibile online: l'annuncio è stato diffuso attraverso la pagina Facebook di Chris Cornell, in occasione di quello che avrebbe dovuto essere il suo 56esimo compleanno.

Il messaggio di Vicky ai fan

"Il suo compleanno mi è sembrato il momento perfetto per condividere questo brano e celebrare Chris, la sua voce, la sua musica, le sue storie e la sua arte - si legge nel post - È vero, un uomo non è morto fino a che se ne pronuncia il nome... e, attraverso la sua arte, l'anima di un artista brucia ancora, luminosa come sempre, sopra tutti coloro che hanno sempre guardato a lui e hanno conservato la sua memoria. Pubblicare la musica che Chris considerava speciale tiene una parte di lui qui con noi - il suo cuore e la sua anima. Il suo amore e il suo lascito".