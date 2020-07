Cecilia Quadrenni verso oriente, dove in 10 canzoni finisce un amore

Nel nuovo singolo "Verso Oriente” la cantautrice racconta in chiave metaforica la fine di un rapporto, paragonandolo a una vera e propria guerra, e di come questo processo possa trasformare le persone. Ha fatto per noi la top ten delle canzoni che accompagnano il tramonto di una relazione



La voce delicata e armoniosa di Cecilia Quadrenni fa da ponte tra due mondi, unendo il pop elettronico ad atmosfere orientali. Nel singolo Verso Oriente la cantautrice racconta in chiave metaforica la fine di un rapporto. Verso Oriente è composto e scritto da Cecilia Quadrenni, con la produzione artistica di Matteo Stocchino, registrato e mixato da Stefano Riccò. Il brano anticipa l'uscita dell'album. Qui ha scelto le dieci canzone che possono accompagnare la fine di una storia.



Try – P!nk

Per sapere che si può ricominciare sempre, in qualsiasi momento se si continua ad avere il fuoco sacro della passione nel cuore.



Oops!...I Did It Again – Britney Spears

Gli errori si commettono sempre e ci si può consolare ironizzando e sapendo che dobbiamo accettarci per come siamo.



Relax Take It Easy - Mika

Un bel respiro e sorridere alla vita può sempre essere la medicina giusta.



Non è mai un errore – Raf

Come dice Raffaele tutto quello che si da in amore, compresi gli errori fanno parte della vita ed è giusto viverli per quello che sono senza troppe recriminazioni.



Senza di me -Anna Oxa

Ci fa pensare e sperare che anche la nostra presenza sia importante e che magari

abbiamo lasciato un segno in chi abbiamo amato.



La minute de silence – Michel Berger

Una ballade francese di Michel Berger che spiega in maniera semplice ed efficace che a volte fra due persone che si lasciano resta quel minuto terribile di silenzio che dice molto più delle parole.



Bella d'estate – Mango

Un capolavoro di Mango che racconta con una metafora di una notte davanti al mare, come sia facile perdersi e non accorgersi che l'altro è infelice e che sta già decidendo l'addio.



Non ti scordar mai di me – Giusy Ferreri

Due semplici parole che vorremmo dire a tutti, non solo agli amori finiti, ma a tutti quelli che ci hanno conosciuto, per avere l'illusione di aver lasciato un segno per il futuro.



Replay – Samuele Bersani

La voglia di rivedere quello che è successo sperando di poter tornare indietro e rimediare. Ma si sa, non sempre è possibile.



Giocala – Vasco Rossi

L'orgoglio vince anche sui sentimenti e combatterlo è più difficile che accettare di vivere separati. Purtroppo è vero che “ne ha rovinati più lui che il petrolio”.